武汉大学一线8000病理分析报告潜伏期新症 引激素争议

新冠肺炎疫情爆发以来，中国出现多宗潜伏期超过14天病例，及无症状确诊个案。武汉大学人民医院团队近日一项研究发现，女性新冠病毒感染者比男性有更长的潜伏期，症状也相对较轻，呼吁接受医学观察的女性，隔离期应超过14天。

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据明报今天报道说，武汉大学分析8000个案，指无症状者仅两成男性，研究称女性潜伏期长，吁隔离逾14天。

该报道说，不过有中国内地专家称，这一研究虽然基于激素理论，但缺乏患者激素水平数据做参考，价值有限。

该报道引述澎湃新闻消息，武汉大学医院的医疗团队周二（3日）在预印（preprint）论文网站SSRN上发表一篇英国医学期刊《刺血针》（The Lancet）预印本论文，研究男性和女性感染新冠肺炎的潜伏期、发病时间和症状等方面的差异。

研究团队在数据库搜索截至2月14日发表的病例分析文章，并检视所在医院的确诊患者。通过分析1月1日至1月29日入院或确诊的6013名患者，及截至2月20日前确诊的2045名患者数据，发现确诊患者多为男性，其中975名重症患者中有近59%是男性，另在59名确诊时未有发病症状的患者中，女性占47人（79.7％）。

该论文指出，数据显示女性症状相对较轻，而且可能比男性有更长潜伏期，前期女性未能确诊不代表女性没被感染，只是其症状较轻或无症状。研究团队认为，性激素和免疫系统之间的相互作用，使男性比女性更易受病原体侵害，女性趋向于产生更强的免疫反应，这有助于她们更快地清除感染并降低疾病持续发展的风险。但只要病毒感染仍存在，病毒就会不停攻击人体免疫系统。在突破免疫系统前，人体并没任何症状，这就是潜伏期。论文称，“当你的免疫力能够抵御病毒更长的时间，但又不能完全杀死它时，你就会有更长的潜伏期。”

该报道说，团队又发现，武汉的男性确诊个案的比例随时间逐渐下降，而确诊女性比例则逐渐上升，由1月1日的34%升至1月26日的45％。论文认为，感染病毒的男女最终人数应相差不多；随着时间推移，更多潜伏期长的女性患者将被确诊。论文指出，女性的无症状发病和长期潜伏期将对新冠病毒的传播产生重要影响。研究团队表示，女性若有明显接触史，应立即做检测，并延长14日隔离观察期，呼吁尽快对女性采取相应的疾控措施，“也许这将加快这一疾病的终结并降低其控制成本”。

据该报道称，不过，“界面新闻”引述一名免疫学家表示，该研究有缺陷，尚不足以支撑其论点。如果是基于性激素和免疫系统之间的相互作用原理来分析男女性对新冠病毒的易感染程度与潜伏期，在样本选择上应当去除停经后年龄段的女性与同年龄段男性，其次还应该去除孕妇，因为女性绝经后男女的性激素水平趋同。如这一年龄段男女感染水平依然有明显差异，还应寻找外出史、接触人群等原因；判断发病时间也与患者自身敏感度有关，每个人可能都不一样。该免疫学家又认为，该研究虽然基于激素理论，但缺乏患者激素水平数据做参考，仅是进行数据分析，价值有限。

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