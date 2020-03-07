武汉市委书记真推感恩教育 确指感恩总书记、感恩共产党

武汉市6日晚间举行“新冠肺炎疫情防控指挥部视频调度会”，湖北省委常委、武汉市委书记王忠林部署，要在全市广大市民中深入开展感恩教育，“感恩总书记、感恩共产党，听党话、跟党走，形成强大正能量。” 中国开展抗疫胜利宣传教育，推动感恩宣传武汉据信是第一家。

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据东森新闻今天报道称，武汉市展开“感恩教育”，市委书记促感恩总书记、感恩共产党。

该消息说，武汉市6日晚间举行“新冠肺炎疫情防控指挥部视频调度会”，湖北省委常委、武汉市委书记王忠林部署，要在全市广大市民中深入开展感恩教育，“感恩总书记、感恩共产党，听党话、跟党走，形成强大正能量。”

该报道根据《长江日报》消息，王忠林特别提到，干部要到群众中去，要宣传群众、发动群众、依靠群众，共同做好疫情防控工作，通过多种形式的宣传教育活动，在广大市民、党员干部中间开展感恩教育，“武汉人民是英雄的人民，也是懂得感恩的人民。”

据王忠林指出，当前特别要注意出院患者康复期间复阳、无症状感染者等新的情况，“疫情防控上思想不能放松，千万不要盲目乐观，否则还会吃大亏，如果脑袋不清醒，将会功亏一篑。”

该报道称，王忠林还说，要加大市民的生活保障力度， 保障好广大市民的生活需求，“党委政府主要负责同志要动手亲自抓一下，针对存在的问题把这项工作扎扎实实落实好；做到科学精准排查， 利用大数据指导各区、社区、小区进行点对点排查，避免大海捞针，要将科学精准排查作为当前加大疫情防控力度的重要措施。”据称，最后，王忠林强调，疫情防控要用心、用脑、用力，继续加大防控力度、巩固成果，推动疫情防控向更好方向发展。

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