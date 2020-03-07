涉隐性台独国共掰了? 国民党新主席7日没有等到习近平的祝贺语

国民党主席补选确定立委江启臣当选新党魁，但过去都会循例致电向国民党新主席道贺的中国共产党中央委员会总书记习近平，这次却迟迟没有发出贺电，引发党内揣测。

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据自由时报今天报道说，国共关系生变？ 江启臣当选党魁 国民党等不到习近平贺电。国民党主席补选结果昨晚出炉，党中央在晚间7点15分召开记者会正式宣布立委江启臣当选新党魁，但过去都会循例致电向国民党新主席道贺的中国共产党中央委员会总书记习近平，这次却迟迟没有发出贺电，直到今日凌晨零时，国民党大陆事务部都没有收到贺电，引发党内揣测是否江启臣主张“92共识”过时、欠缺弹性，主张重拟两岸论述，还遭党内质疑“隐性台独”，才会导致这种情况发生。

该报道说，特别的是，这次中共方面未由习近平亲拍贺电，而是改以国台办发言人朱凤莲的名义发布新闻稿回应，呼吁江启臣珍惜并维护国、共两党“坚持92共识、反对台独”的政治基础，面对此一情势演变，党内人士说，确实给人国、共关系出现微妙变化的感觉，后续发展仍待观察。

以往国民党主席选举，在开票当晚党中央正式宣布结果后，随即就会接到中国共产党中央委员会总书记所拍来的贺电，但这种惯例首度在2017年5月20日的国民党主席选举出现变化。当晚开票结果由吴敦义出线，国民党中央晚上9点公布结果后，习近平的贺电拖了1个半小时后才到，由于当时传闻北京方面对于吴敦义在竞选期间多次强调“一中各表”，并主张国民党“不宜谈统”的立场，颇有意见，因此党内一度担心收不到习近平的贺电。

该报道称，这次轮到主张舍弃“92共识”，被深蓝质疑“隐性台独”的江启臣当选党主席，在国民党宣布过后约5个小时，国民党都没有收到习近平的贺电，引发党内国共关系是否生变的联想。

国民党代理秘书长曾铭宗昨晚接受本报记者询问，证实该党大陆事务部并没有收到中共贺电﹔国民党代理文传会主委王育敏则说，如果有收到，就会向媒体发布新闻稿。

报道称，对于媒体询问国民党是否担心中共这次不拍发贺电？王育敏回应，“一切尊重对方”。

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