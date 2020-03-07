港大：武汉肺炎发病死亡率为1.4% 年长者死亡率倍堵

全球确诊感染武汉肺炎的人数已突破十万，死亡人数达3490人，世界卫生组织月初把该病毒的死亡率大幅调升到3.4%，但香港大学医学院团队及其他专家以数学模型估算，感染俗称武汉肺炎的新型冠状病毒后发病的患者，死亡率为1.4%，并相信这是上限。团队亦发现，死亡率随年纪以几何级数上升，70岁以上人士的感染率及发病死亡率是整体的三倍。

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身兼世卫传染病流行病学及控制合作中心创立总监的港大医学院院长梁卓伟6日在记者会上解释，世卫公布的是粗死亡率，不包括感染病毒而未发病后死亡者，故此并不准确；而发病死亡率是指有病征的患者中，死亡人数所占比例。

他续称，倘患者的发病率为一半，估计新冠病毒肺炎的发病死亡率上限为1.4%，并相信死亡率有机会小于1%。

武汉肺炎1.4%的发病死亡率，低于2003年的沙士和1918年西班牙流感大流行，但高于2009年的猪流感，梁卓伟指出，虽然1.4%的发病死亡率看似不高，但由于检测有限制，相信确实的感染人数将是现时约十万感染人数的以倍计，故这发病死亡率不容忽视，市民绝对不能掉以轻心。

梁卓伟又指出，今次是以武汉疫情较初期的数据作推算，现时由于已累积一定治疗、感染控制的经验，感染死亡率可能有轻微偏差，故此1.4%有可能是上限。

上述发病死亡率是由港大医学院与世卫传染病流行病学及控制合作中心、哈佛大学等医学中心合作推算，是确诊并出现病征的，故此比率较粗死亡率低。

根据新加报亚洲新闻频道的实时图表，全球在正午时有101500人确诊感染武汉肺炎，3490人死亡。在香港，至昨晚累计有108宗个案，2人死亡。

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