港警民望跌至崩盘 「一哥」诿过假消息 又指警队欲改善关系却遭孤立

经过逾半年的反修例风波后，警队民望跌至回归廿多年来新低，并首次出现不满意比率高于满意的负净值，不过，俗称「一哥」的警务处处长邓炳强不认为这是警队执法不公所致，主要是因为假新闻和假消息误导公众造成，警方会与各界修补关系，但过程中有人想孤立警方，令工作面对很大挑战。

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邓炳强今(7日)早出席不同电台的市民叩应节目，谈及罪案上升或警队民望创新低时，基本上认为与警队工作表现无关。

面对2019年罪案数字较前年上升9.2%，邓炳强指，主因是反修例「暴力事件」增多，以及警方须调配人员止暴而摊薄警力、导致爆窃等其他罪案增加所致。

对于警队民望创新低，邓炳强否认这与警队执法不公有关，他表示，警队民望下跌主要与假新闻、假消息中伤和抹黑警队有关，甚至煽动仇警，故此警队已加快澄清速度；警方日后亦会提升专业水平和增加透明度，并积极联络各界，期望增加联系，但令人担忧的是，在与校方和学生联系以修补关系时，部分被接触者受到滋扰、甚至恐吓，令对方不敢交流，这种孤立警队的做法并不健康，而市民不愿与前线警员合作及要求执法警员出示委任证的做法亦不健康，最终令社会大众受害。

他透露，警方近期开始派谈判专家与被捕人士，特别是年轻人倾谈，了解他们的犯案原因，当中不少人指警务人员拘捕年轻人后会将他们打死，女士就会被性侵。但他认为，这是受假新闻误导，慨叹不能控制市民对政府的不满。

即使面对致电电台的市民指责警方对记者和示威者采取不必要武力，而警员则无人被捕或受罚，故此市民才会给予警方零分，邓炳强亦只是表示，不认同该市民看法，强调被投诉的警员中，已有21人遭「训斥」，主要涉及警员使用不当语言，其次是涉及不当行为和不当使用武力，包括在镜头前展示记者身份证的警员。但被问及为何以打「8字」方式驾电单车冲向离开的示威者的交通警在未完成纪律复核便复职时，邓表示，这主要是考虑他继续执勤不会对警队或市民构成危险，强调已经过合理评估。

香港民意研究所去年12月发布有关香港纪律部队及驻港解放军的民望调查，警队民望评分大幅跌至35.3分，且有四成人给予警察零分，满意率凈值是负38个百分点，民望是众多纪律部队中最低。警方当时响应称，「不尽认同」警队诚信破产的说法，以民调结果评论警察工作亦「不公平」。

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