现第二轮输入肺炎危机：香港扩大入境健康申报至所有航班 7人避隔离料被控

因新冠病毒疫情，香港金融区已看不到往日人群熙攘的景象。摄于2020年3月2日

香港有两名外游回港后引发共五人感染俗称武汉肺炎的新型冠状病毒，有触发新一轮外国输入个案，港府为此呼吁市民延迟非必要外游，并将原本只要求从中国内地航班乘客填报「健康申报表」的安排，由明(8日)天凌晨零时起，扩至所有抵港航班乘客，包括选择填写「电子健康申报表」。以香港机场去年达7150万人次的客运量计算，折半即每日约有10万人次受影响。

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另外，卫生防护中心将进一步扩展「加强化验室监察计划」至所有私营诊所及医院，由下星期一起，私家医生如果发现有发烧或呼吸道感染症状的病人，尤其是曾于发病前14日内曾经外游人士，可向他们收集呼吸道样本，进行免费病毒检测。

香港昨(6日)天新增三宗确诊个案，令累计感染个案增至108宗（包括一宗疑似个案）。而在新增个案中，两宗涉及曾外游印度后确诊的69岁女子，分别是她没有外游史而有长期病患的丈夫，以及与她同游印度的一名84岁、港大退休男职员。其余8名同行者分居于加拿大和英国，当中一名在加拿大的同游者已初步确诊。

此外，一名56岁、患长期病的印度籍香港商人昨亦确诊，他曾于上月2至20日到美国及墨西哥，并于上月25日至本月3日到伦敦及巴黎。卫生防护中心传染病处主任张竹君表示，由于他潜伏期间大部分时间不在港，较大可能是输入个案。

面对香港可能出现新一轮输入个案，港府扩大旅客申报范围，中文大学医学院呼吸系统科讲座教授许树昌则认为，港府应考虑对疫情严重国家提升旅游警示，当中须密切监察印度，若欧洲国家疫情明显急升，港府亦应考虑提升旅游警示。

17人逃检疫2人传唤 7人可能被控

另外，香港现时有六、七百人接受强制隔离检疫，当中约一百人是自南韩、意大利及伊朗等港府发出红色外游警示国家抵港人士。食物及卫生局昨公布，在强制检疫人士中，有17人企图离港，被入境处在口岸截获，送返检疫营。经警方调查后，卫生署对其中两人向法庭申请传票，并提交7人的证据供律政司考虑提出检控，至于余下人士，当局正在搜集更多证据。

发言人表示，实施强制检疫措施期间，港府会有监察措施，包括纪律部队人员上门突击检查、以通讯软件实时地点分享功能监察，以及电子手带确定受检疫人士留在居所。

不过，有人一度逃避强制检疫显示制度有漏洞，包括家居隔离者只要不离港便可能可以四出活动；此外，当局亦发现有中港跨境货车司机滥用卫生署发出的豁免隔离证明，以私家车经客运通道载客往返两地谋利，增加播毒危机。为堵塞此漏洞，当局昨日公布，列明只有在驾驶货车，并从货车通道入境的货车司机才可获豁免检疫14日的安排。

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