疑为迎接习近平抵访武汉 新市委书记提感恩教育感恩习近平 网络反而炸锅

据苹果日报今天报道称，武汉市委书记王忠林昨晚提出要开展“感恩教育”，让全民“感恩总书记、感恩共产党，听党话、跟党走，形成强大正能量”。消息一出，舆论哗然。据北京历史学者、时政评论人士章立凡批评，王忠林揣摩上意，武汉人绝不会卖帐，只会带来反效果。

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据平壤日本今天报道说，武汉新冠肺炎数千人死！王忠林竟逼人感恩习总，学者章立凡指：武汉人绝不卖帐。

据该报道称，“数千死难者尸骨未寒，很多家庭因为疫情而家破人亡的情况下，开展感恩教育获得是合适的时候吗？”湖北武汉肺炎疫情还未受控，全国民众还在水深火热之中，武汉市委书记王忠林，已急不及待向国家主席习近平“拍马屁”，昨晚提出要开展“感恩教育”，让全民“感恩总书记、感恩共产党，听党话、跟党走，形成强大正能量”。消息一出，舆论哗然。北京历史学者、时政评论人士章立凡批评，王忠林揣摩上意，武汉人绝不会卖帐，只会带来反效果。

调任武汉市委书记未足一个月的王忠林，昨晚在武汉市疫情防控指挥部调度会议，原本讨论有关当地的疫情防控安排，其期他还强调“疫情防控思想上不能放松，千万不要盲目乐观，必须始终保持清醒头脑”。然而，王忠林随后在会上提出，“要在全市广大市民中深入开展感恩教育，感恩总书记、感恩共产党，听党话、跟党走，形成强大正能量。”

消息称，王忠林又似有言外之意的形容：“武汉人民是英雄的人民，也是懂得感恩的人民”，并说要通过多种形式的宣传教育活动，在广大市民、党员干部中开展感恩教育，听党话、跟党走，形成强大正能量。王忠林这番讲话，经内地媒体曝光后，引发广泛关注。有声音怀疑，在当下这个时候，在国内疫情还尚未被完全控制住，数千死难者尸骨未寒，很多家庭因为疫情而家破人亡的情况下，开展感恩教育获得是合适的时候吗？

更有不少网民怒斥王忠林如此拍习马屁令人恶心，疫区主官借疫颂圣，目前无人比得过王忠林，“感恩谁让他们上天堂吗？”“那些死得绝户的人家，怎么感恩？！”“明明被官方害得鸡毛鸭血，反要感恩中共党和政府？”亦有网民指，网上流传短片显示武汉当局正在一些区域逐条街消毒，或为迎接习近平到当地妄巡视，王忠林这番讲话是否暗示要武汉市全民上街列队恭迎“圣上驾临”。

该报道引述北京历史学者、时政评论人士章立凡分析指，王忠林表示要开展“感恩教育”，其实是在配合中共近日对外发动的宣传攻势。章立凡表示，中共正在企图扭转自疫情爆发后所破灭的国际形象，由威胁全人类安全的疫情来源国，摇身一变成全球抗疫领导者的角色。而王忠林迎合上级领导人口味，自然要协助对外传中共如何有效控制疫情，让内地老百姓相信，没有中共，就不可能成功抗疫。

据章立凡相信，王忠林所谓要开展感恩教育，也只是说说而已，在今天的武汉市根本难以推行，肯定会带来反效果。他指，副务理孙春兰日前到武汉一个屋苑巡视，当地居民毫不给当地官员面子，隔着窗子高喊“假的、假的、全部都是假”。而王忠林正正是当日随行的官员之一。从此事可知，当地人对中共在疫情仍然严峻下仍只顾搞形象工程已十分反感，肯定也不会对王忠林有所卖帐。

报道称年近58岁的王忠林，原为山东省会城市济南市委书记，上月13日接替因疫情防控不力被免职的马国强，出任武汉市委书记“救火”。有指，王忠林属“作风硬派”、“颇具改革魄力”，虽不是习家军出身，但仍获习近平“临危受命”，自然要“感恩图报”。故上任武汉市委书记以来，王忠林已频频出招，动作不断，主要是围绕救治、防控、 人员排查三项内容，试图带领武汉尽快走出疫情困顿的局面。

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