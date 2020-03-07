身在美国的前中共体制内政治学者邓聿文日前在美国纽约时报撰文：“疫情大考：习近平的生死战？”

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邓聿文全文围绕这次疫情是对习近平的大考展开说：“这次疫情是对习近平政权，特别是他个人政治生命的一次大考。”习自己也认识到这点，他在2月23日面向十几万官员的视频会议中就直截了当地说了。

邓聿文分析说：从目前来看，虽然他已渡过前期因瞒报和应对不力而陷入被动的状态，重新控制政局，但大众以及包括相当部分官员在内的社会精英层对他的不满也达到了一个阶段顶点。对习而言，要想其今后的统治稳固，他就必须打赢这场战“疫”，防止疫情回潮，没有第二条路可走。

文章还说：越来越多的信息表明，中国政府其实在疫情暴发之初，就已经掌握了情况。但“新冠病毒疫情的前中期防治为什么还会出现那么多的迟缓、失误和问题，真实信息的传递和反馈为什么在相当一段时间远远滞后于病毒的传播和扩散，以致在一个医疗资源极为雄厚，并且是向全国介绍治理能力和治理体系经验的模范省会都市，却完全无力阻止刚刚开始传播的传染病，有效医疗资源逐步枯竭崩断，一步步发展为这个让武汉以及湖北人民付出此种惨重代价、波及全国乃至世界的严重疫情”？答案只能从现行体制中寻找。

正是在此意义上，习本人要为这次疫情的泛滥负最重要的责任，因为正是他的改造，导致这个体制无力有效应付诸如此类突发的公共卫生事件。虽然这个体制本来就千疮百孔，但大体还能运转，可习近平是不是像个医术拙劣的医生，硬是给它动了一个完全错误的大手术？

邓聿文认为：疫情对习近平的大考还在进行。现在的问题是，即使习的上述防疫策略见效，中国政府最后取得抗击疫情的“胜利”，但民众已经不再信任习近平政权，对中国在他领导之下是否有光明前景不再抱有任何信心。从这个角度看，其形象几无修复可能。假使中共在疫情过后的反思结果不能迫使官员戒掉空讲政治的“病毒”，在日常治理中走向体制透明，中国依然不能避免下一次突发的公共危机，习近平的未来之路依然堪忧。

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