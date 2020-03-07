疫情趋缓 湖北2地宣布县内交通管制松绑

据中国官方媒体报导，截至3月6日，湖北省部分地区已实现多天确诊病例“0新增”，显示疫情趋缓。湖北宜昌市秭归县、咸宁市通城县这两天陆续宣布县内交通管制松绑，但仍坚持县域对外继续封闭。

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武汉肺炎疫情爆发后，中国湖北省各地自1月23日起陆续宣布中断公共运输与对外交通，宛如“封城”。

每日经济新闻3月7日报导，秭zi归县新冠肺炎疫情防控指挥部6日宣布，7日起全县境内只保留3处疫情防控交通关卡，其馀关卡全部撤销，但仍继续保留县界交通关卡，严禁在秭人员离鄂，严防疫情输入和输出。

此外，跨乡镇车辆流通需凭证通行，通行证由所在乡镇负责办理。由各乡镇进行道路巡逻，对无证车辆进行劝返。从3月7日起，县城所有出租车正常运营；3月7日至3月10日，城区车辆仍然凭证通行。3月10日后城区车辆通行根据省、市相关要求另行确定。

在民生方面，秭归县宣布自7日起，全县所有药店、各乡镇农资商店开门营业，水电、家电、汽车维修店、理发店采取预约方式服务。3月7日至3月10日，线上餐饮企业、“十大放心早餐店”实行无接触配送，县城已营运的超市继续进行无接触配送，乡镇超市仍按现行模式运行。

3月10日后，秭归县所有超市实行线上线下同步运营，对进入超市的人流进行限控。

另外，从3月7日至3月10日，当地除确诊患者、疑似患者、发热患者、确诊患者的密切接触者共4类人员外，居民可以在所在社区内活动，戴口罩、不串门、不聚集，相互之间保持1.5公尺间距；外出居民凭通行证出行。

秭归县并要求公安局、消防救援大队加大加密城区街道人、车管控巡查力度，重点巡查不戴口罩、人员聚集、无证外出等现象。3月10日后，城区人员通行根据省、市相关要求另行确定。

通城县新型冠状病毒肺炎防控指挥部3月7日则宣布，自3月5日起，在坚持县域对外继续封闭的前提下，撤销县内各乡镇及村组之间疫情防控交通关卡，打通物理隔离，恢复正常通行秩序。

同时，通城县宣布进行分区分级精准防控，实行“红、黄、绿”区域分级管理，做到“绿色区域畅通、黄色区域有限活动、红色区域从严防控”。

据报导，在此之前，湖北咸宁赤壁、宜昌伍家岗区、猇亭区和荆州市荆州区等地也陆续发出返家返岗、分级防控的通知。

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