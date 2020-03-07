新冠病毒 世卫专家谈隔离的伤害

世卫组织学者在接受本台法广RFI法语记者采访时指出，隔离会造成心理创伤，留下后遗症。

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Image d'archive: Un officier de police portant un masque à la capitale de la Chine. © NICOLAS ASFOURI / AFP 法新社

本台法广RFI今天2020年3月7日周六的法文报导注意到，中国最新官方统计数字显示，昨天周五的新型冠状病毒确诊人数首次没有过百，但仍有上千万的中国人被隔离在家中，这不仅引发家庭矛盾，甚至造成离婚率上升。就此，世界卫生组织的一名心理学专家在接受本台法广常驻北京法语记者采访时指出，隔离会造成心理创伤，留下后遗症。

他用英语说： “当一个人遭隔离后，常规被打断了，并可能失去了与社会的联系和衔接。这是极其重要的，以保持健康生活。户外活动，饮食 ̖ 锻炼之类都没有了。所以，遭隔离的人在心理上可能会有后遗症，类似容易发怒 ̖ 焦虑 和 失眠。”

世界卫生组织的这名心理学专家表示：“从常识来说，社交媒体可以帮助人们在危机时感觉不孤单。同时，遭隔离者通过上网获得的信息，并非总是得到确认的。人们不知道是否在非典时期就有如此的信息量，是否会对隔离造成更加严重的心理创伤。”

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以上是世界卫生组织的专家接受本台法广RFI法语记者采访谈隔离造成的心理创伤后遗症。

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