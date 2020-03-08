世卫组织钱紧中国捐款2000万 谭德塞即刻感谢

新冠肺炎疫情席卷全球，除了中国，韩国、伊朗、意大利等国疫情日趋严重，世界卫生组织警告各国领袖不要假设疫情会在夏季好转。中国政府在日前透露将捐款WHO后，中国官方《人民日报》8日透露，已经由中国常驻联合国日内瓦办事处代表陈旭会见世界卫生组织秘书长谭德塞，并捐款2000万美元，同时谭德塞也立刻在推特上向中国致谢。

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据中国时报今天报道说，中国捐款给世卫2千万美元。

报道引述《人民日报》消息指出，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭于7日会见世界卫生组织总干事谭德塞，通报中国政府决定向世界卫生组织捐款2000万美元，支持世卫组织开展抗击新冠肺炎疫情国际合作，帮助提升应对疫情的能力，加强公共卫生体系建设。

据陈旭向谭德塞表示，中国愿以实际行动参与疫情防控国际合作，支持世卫组织继续发挥专业优势和协调作用，特别是帮助公共卫生体系薄弱的发展中国家有效应对疫情。

该报道引述中国官方消息说，而谭德塞也在推特上公开向中国致谢，并高度赞赏中国政府在全球疫情应对关键时刻克服自身巨大困难，向其他发展中国家慷慨解囊及时伸出援手，表示将同陆方继续加强协调合作，推动国际疫情防控合作不断取得实质进展。

据中国时报报道说，新冠肺炎疫情在全球蔓延，多国确诊病例不断攀升，但最早开始爆发疫情的中国，近日新增确诊病例大减，引起外界质疑数据是否准确。对此，曾在疫情期间访问中国的世卫专家组组长艾尔沃德（Bruce Aylward）表示，中国并没有任何操纵数据的迹象。

该报道引述纽约时报说，艾尔沃德表示，疫情峰值时，中国每天有4.6万人要求做检测；当专家小组离开时，变成每天1.3万人，医院都有空病床。艾尔沃德强调，中国并没有任何操纵数据的迹象，迅速爆发的疫情已经稳定下来，而且降温速度比预期要快。粗略计算，有数十万中国人因为严厉应对措施，而免于患上新冠肺炎。

该报道说，艾尔沃德认为，中国的抗疫方式可以被复制，但这需要速度、资金、想像力和政治勇气。艾尔沃德提及中国的其他防控措施，如：居家隔离、封城、关闭学校等做法。此外，中国也管理大量数据，试图追踪7万个病例的所有联系人，利用微博、腾讯和微信向所有用户提供准确的信息。

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