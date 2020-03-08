中国疫情官方报告连续降 防疫转聚焦堵境外病毒 武汉争推无疫区奖活动

根据中国国家卫生健康委员会通报，湖北7日除武汉外连续三天新增为零，湖北以外新增确诊重返个位数，且均为境外输入病例，由于中国已有多省连续十余天没有新增疫情，据世界日报今天说，中国已将防疫重点转向预防由境外传入国内的疫情，定调“决战境外”。

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世界日报今天报道，中国多省连续十余天没新疫情，防疫转向“决战境外”。该报道说，复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏表示，中国新增病例数基本快要没有，将成为病例输入型国家。包括河南、安徽两省的六个地市已连日无新增病例，决定若无新的疫情情况，不再发布疫情每日通告。

报道称，中国疾病预防控制中心流行病学首席科学家、中国卫健委高级别专家组成员曾光在同场论坛上表示，现有一半县区从来没有一个病例，且病例一直在减少，已有七省从一级回应降为二级，九个省份从一级降到三级，还剩十多个省份是一级。但疫情数字下降，社会活动就会增加，医院开张、交通开始，风险等级仍是一件大事。

因疫情趋缓，湖北宜昌市秭归县、咸宁市通城县这陆续宣布县内交通管制松绑，但仍坚持县域对外继续封闭。

该报道还引述长江日报消息，最早爆发疫情的武汉市，各小区先后推出“无疫情社区”授牌及奖励措施。有小区拿出“真金白银”，例如青山区对成绩突出的先进社区（村）分别给予5到10万元奖励，成绩突出的先进街道最高可奖50万元。东湖风景区对“无疫情小区”给予奖励牌及奖励5万元，无疫情社区（村，场）给予奖励20万元。

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