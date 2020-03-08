乘孙春兰视察多楼冒死喊假的 小区疑遭报复封堵

中国传出武汉开元小区出入口全被封死！中国副总理孙春兰5日视察武汉市青山区时，各栋楼的租户纷纷大喊“假的，一切都是假的”，据台媒报道，不久后就有网友在推特发文表示，“代价来了，魔鬼出手了！武汉开元小区所有可以收快递及团购物资的大门全都封死了”，还写道：“事实证明公开反对领导，就是这样的代价。”

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据联合新闻网今天报道说，高官视察…武汉人怒吼：假的！代价惨爆。消息说，中国政府中央指导组在武汉市青山区翠园社区开元公馆小区考察时，有居民从家里的窗户向正在考察的中央指导组喊“假的，假的”，随后各栋楼的租户也随之高喊：“假的，假的，都是假的”、“老百姓吃的都是高价菜”、“形式主义”等声音在空中回荡。

消息说，随后，中共官媒6日称中央指导组5日上午察看武汉社区，针对群众现场反映的困难和问题，孙春兰要求省市领导立即深入调查，武汉市为此派人对该小区3千多名住户上门逐一调查，要了解具体诉求后着手解决。如今却传出开元小区出入口全被封死的局面，有网友感叹“原来政府解决问题的办法就是把人全部封死在家中”、“在中国大陆说实话，尤其是对中共的实话，不管官方报导不报导都不会有好下场。李文亮、开元小区，很多人都是实例。”

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