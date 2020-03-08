习近平未贺当选 江启臣疑被列入待观察名单

都有收到中共领导人贺电。台湾国民党此前多次改选，当选人都受到中共领导人祝贺。而这次江启臣当选国民党主席，除国台办外，未收到大陆领导人贺电，是否代表陆方对于江的两岸路线有所质疑？或是对于国民党已不寄任何期望？相关讯号都影响国民党在两岸上的话语权。据中国时报引述《中评网》指出，江启臣多种言行可能是让中国大陆将其列入观察名单，罕见未发贺电。

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据中国时报今天说，江启臣未收大陆领导人贺电原因曝光。

国民党主席补选结果7日晚上出炉，由立委江启臣当选新任主席，按照往例，中国大陆领导人都会以中共总书记的名义向新任国民党主席致贺电，但截至7日深夜12点为止，国民党都未收到贺电，而只见到新华社发出的国台办发言人表态。按2013年马英九连任国民党主席、2015年朱立伦当选国民党主席、2016年洪秀柱成为国民党首位女性党主席、2017年国民党主席选举由吴敦义当选，都有收到中共领导人贺电。

该报道说，而这次江启臣当选国民党主席，除国台办外，未收到大陆领导人贺电，是否代表陆方对于江的两岸路线有所质疑？或是对于国民党已不寄任何期望？相关讯号都影响国民党在两岸上的话语权。

对于大陆对于江启臣当选主席至今未发贺电，国民党文传会代理主委王育敏表示，一切尊重对方。

报道称，根据《中评网》分析，由于此次国民党2020大选失利，党内外对于国民党的两岸路线进行了一系列的检讨，其中包括九二共识议题。江启臣在竞选主席期间，曾公开表示，九二共识有点旧了，而国民党未来的两岸路线，他认为应该开放讨论，甚至可以举办党内辩论等等。而以往被视为较亲美派的江启臣也曾说，国民党在华府方面被认为是亲中不亲美，这是对国民党的严重伤害，未来应该建立对美的沟通管道。

据《中评网》指出，种种的言行可能都是让大陆将江启臣列入观察名单，罕见未发贺电的原因。

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