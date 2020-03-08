全球一片哀嚎声中武汉方舱胜利式关闭 10天后争取全关舱式医院

武汉规模最大的“客厅方舱医院”将59名患者转往雷神山医院后宣布“关舱”。中国国家卫健委表示，要力争在10日左右，让方舱医院全部休舱。

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据中央社今天报道说，武汉最大方舱医院关闭，官方指力争10日全休舱。该报道综合中国官方媒体消息，武汉规模最大的“客厅方舱医院”将59名患者转往雷神山医院后宣布“关舱”。中国国家卫健委表示，要力争在10日左右，让方舱医院全部休舱。

据人民网、21世纪经济报报导消息，武汉市规模最大的“客厅方舱医院”（又称东西湖方舱医院）7日宣布，上午有25人治愈出院，下午有59名患者转至雷神山医院，实现“清零”后进行消毒，今天上午正式休舱。据报导，目前武汉市陆续有方舱医院结束治疗工作，中国国家卫生健康委员会医管中心副主任翟晓辉表示，要力争要本月10日左右，让方舱医院全部休舱。

但报导也指出，目前湖北省各地仍有1万9000多名患者仍在医院治疗，其中有5500多名重症患者。

据报导称，今天宣布休舱的“客厅方舱医院”是武汉市最早征用改建的3家方舱医院之一，也是武汉规模最大的方舱医院。该院共有1461张床院，启用期间累计住院人数1815人、最高峰在院人数1434人。

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