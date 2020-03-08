喊假事件后武汉疫情稍缓感恩教育遇民情反弹 官媒下架相关宣传文章

中国武汉新冠肺炎爆发至今近3个月，当地死亡人数超过2000人，武汉市委书记王忠林近日却下令，要市民“感恩总书记、感恩共产党”，引发强烈反弹。为此，武汉市委机关报今天已将发言相关报导下架。

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据中央社今天报道说，新冠肺炎武汉书记要市民感恩共党引反弹，相关报导被下架。

该报道说，武汉肺炎爆发至今近3个月，当地死亡人数超过2000人，武汉市委书记王忠林近日却下令，要市民“感恩总书记、感恩共产党”，引发强烈反弹。

中国副总理孙春兰5日视察武汉社区，遭遇居民高喊“假的”，举报物资供给措施造假后，隶属中共武汉市委的长江日报今天报导，中共武汉市委书记王忠林5日已下令，要对市民与干部展开感恩教育，“感恩总书记、感恩共产党，听党话、跟党走，形成强大正能量”。

该报道称，这番言论在中国社群平台引发强烈反弹，有网友在微博写道“我们不需要被教育感恩！这是你根深蒂固的奴性又出来作祟了，还是几千年封建社会官员的劣根性在作祟了！”更有人痛批“王忠林，你想对上面感恩就感恩，但千万别拖着武汉老百姓和你一起感恩，他们还在瘟疫的威胁下苟延残喘，没心情和你一起跪下，高呼万岁。”

中国资深媒体人褚朝新也为此在微信公众号撰文表示，“稍有良心，此时都不会要求惊魂未定的武汉人感恩”。他说，截至3月6日，武汉确诊病例4万9871例，死亡2349例。“2349条生命，2349次死亡，他们尸骨未寒，他们的家人、朋友、同学都还在悲痛之中，他们的家人、朋友、同学甚至自己都还在医院里躺着等著抢救，根本无力悲伤，此时却有人要对他们加强感恩教育，这是没有人性的行为”。

据褚朝新指出，要开展感恩教育的言下之意，是武汉人不感恩或者是还不够感恩。“我不知道这话，是不是对‘假的假的’的一种回应，是不是觉得武汉人对生活物资不足表达不满就是不感恩”。褚朝新质疑，王忠林如果是这种想法，“我觉得他才需要好好接受一下教育”。

该报道引述褚朝新说“你（王忠林）是人民的公仆，你的工作就是为人民服务，如今你所服务的人民家破人亡，逝去的人尸骨未寒，活着的人泪痕未干，病著的人病体未愈，他们有些不满完全是情理之中的事情，你应该因为你和你的团队工作不到位而反思和惭愧，而不是指责你所服务的武汉人民不懂感恩”。

中央社说，虽然褚朝新的文章很快就被微信下架，但微博上仍可看见许多网友转载备份。

引发轩然大波之后，长江日报已将官网上关于王忠林谈话的报导、影音删除，官方微信公众号的文章也被下架。除了其余转载的陆媒尚未删除报导外，长江日报仅剩数位报版页面仍可看见简短报导。

报道称，武汉肺炎疫情爆发后，中国民间舆论对湖北主事官员的批评日渐严厉。继湖北省委书记蒋超良下台，中共当局2月13日宣布，由山东济南市委书记王忠林取代马国强，担任湖北省委委员、常委和武汉市委书记。

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