大公主号获准停靠奥克兰港

载有3533名乘客和船员的美国 “大公主号”邮轮，终于获准停靠美国西海岸的商务港口-奥克兰港。此前，邮轮上出现了21例确诊新冠病例，一度在旧金山北部港外隔离、待命。

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邮轮公司周六宣布相关消息时指出：“需要强化治疗和住院”的那些病情最严重的乘客将于周一开始下船接受救治。邮轮方同时披露：美国健康控制中心将原本计划中从周日开始的撤离计划推迟至周一进行。

邮轮乘客中，家住加利福尼亚的游客将前往联邦中心接受测试，其余乘客将被送往其他州的相关设施。在邮轮上工作的船员将留在“大公主号”邮轮内隔离并接受必要的治疗。

法新社引述邮轮公司负责人披露的信息报道指出：“大公主号”邮轮共载有3533名乘客和船员。2422名乘客分别来自54个国家，美国人占多数，共有2016人，其中938人是加利福尼亚州的当地民众。

在获悉“大公主号”获准停靠奥克兰港的消息后，邮轮上的乘客纷纷表示欣慰。

“大公主号”邮轮原定于当地时间4日晚抵达旧金山，但因出现感染新冠病毒病例，邮轮被迫驶离海岸，在加利福尼亚沿岸等待当局安排。

法新社引述美国当地媒体的报道披露：美国政府在奥克兰的会议中心设立了一个指挥中心，负责安排“大公主号”邮轮乘客的撤离等各项事宜。

负责新冠疫情防控工作的美国副总统彭斯周六表示：“大公主号”邮轮上的3533名乘客和船员均将接受测试，并在必要的情况下接受隔离。

另据报道，美国目前确诊新冠病毒感染病例已达410例。为遏制疫情蔓延，美国国会参议院周四通过了一项总额达83已美元的紧急支出法案，法案将提交白宫，交由总统特朗普签署。

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