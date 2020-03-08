孙杨再遭一击? 澳籍教练放弃支持离开中国

中国著名游泳运动员孙杨2月28日被国际体育仲裁法庭（CAS）判处禁赛8年，理由是指孙杨拒绝或企图篡改兴奋剂检测的过程，二次违反《世界反兴奋剂条例》。孙杨一方随即表示，将在30天内向瑞士联邦最高法院提出上诉。香港媒体引据澳洲传媒今日（8日）消息，执教孙杨多年的澳大利亚游泳教练丹尼斯（Denis Cotterell）在国际体育仲裁法庭公布孙杨的裁决结果后，结束了与中国泳协的合作，曾一直力挺徒弟的他，亦表示不支持孙杨上诉。

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据香港01今天就孙杨禁赛8年报道说，孙杨外教结束与中国泳队合作，指不支持孙杨上诉。

据澳大利亚传媒《星期日电讯报》称，68岁的丹尼斯在得知孙杨被禁赛8年后，已经与中国游泳协会解约。当被问及是否支持孙杨上诉时，他直言：“不！” 但并未解释原因。

该报道说，丹尼斯此前直言坚信孙杨“是干净的”，还表示他与自己的另一位得意门生、澳洲游泳传奇Grant Hackett一样干净。他在之前的采访中称赞孙杨，为他遭受的非议难过：“你仔细想一想，我带他训练很开心。如果你们认为我会与一个作弊的人共事，那说明人们不了解我。那是一种侮辱。”“我喜欢与肯吃苦、运动寿命长以及能一直达成目标的人合作。”去年11月，丹尼斯专程前往瑞士蒙特勒，为孙杨的听证会助阵，他还表示对孙杨获胜有信心。谈及屡次批评孙杨服用禁药的澳洲泳手贺顿（Mack Horton）对孙杨的不满，丹尼斯表示，“这是他个人意见，他当然有权利表达自己的看法。”

丹尼斯早在2007年乃至更早时期，就开始与中国泳协、中国体育总局游泳运动管理中心的合作。中国第一个男子世界游泳冠军张琳在当年被送至澳洲，开始强化中长距离自由泳学习时，得到了丹尼斯的悉心指导，并在隔年的北京奥运会夺得中国男子游泳选手的第一块奥运奖牌。

丹尼斯执教孙杨的过程曾因为澳大利亚方面政策的改变有些起伏和中断，但也断断续续一直延续至今。据称，近3年来，无论是雅加达亚运会，还是布达佩斯世锦赛、光州世锦赛，孙杨继续赢得佳绩，丹尼斯功不可没。

据报道，光州世锦赛之后，丹尼斯长时间留在中国，继续与中方教练朱志根一道指导孙杨，直到今年初才回澳洲休息。按照原有计划，丹尼斯仍然要在春节后到中国当面指导孙杨，但因疫情发展无法成行，曾改与孙杨在3月中旬之前会合，再次进行海外集训。

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