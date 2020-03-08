微博疯传新警报 中国东北A型肝炎疑正在扩大

屋漏偏逢连夜雨！中国武汉肺炎已经造成全国疫情紧张，现在东北部又证实出现A型肝炎疫情，1张疫情通告在微博被广为疯传。当地疾控中心指出表示，目前肝炎疫情正在扩大，若疫情升温至“集中爆发”状态就会进一步预警。

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据联合新闻网今天报道说，屋漏偏逢连夜雨！中国东北A型肝炎正在扩大。

消息说，中国武汉肺炎已经造成全国疫情紧张，现在东北部又证实出现A型肝炎疫情，1张疫情通告在微博被广为疯传。

根据中国媒体消息，中国第4大药品批发企业“九州通医药”6日发布声明，指出近期大连和丹东地区因食用海产品而引起“甲肝流行病（A型肝炎）”爆发。换句话说，在武汉肺炎疫情仍持续延烧的状况下，同时也要防疫甲型肝炎。虽然不知声明真伪，但大连市疾控中心也对此回应，指当地的确开始出现A型肝炎新增病例，且疫情还在持续“发散”，但未进入官方定义的“集中爆发”状态。

该报道说，不过，疾控中心仍呼吁，若疫情出现大规模传染，疾控中心将进一步发布预警，建议民众食用海鲜一定要煮熟，不要生吃。据了解，A型肝炎病毒会引发人类肝脏发炎、病变，主要传播途径是口粪传染，患者通常会出现食欲不振、全身疲劳，肝脏肿大、肝功能异常等症状，还有些患者伴随明显的黄疸症状。

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