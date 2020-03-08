新冠肺炎国家宣传不停步《在一起》传筹拍 此前《大国战“疫”》遭控“低级红”下架

香港媒体今天报道，上海耀客传媒今日（8日）发文指，在国家广电总局组织指导、国家卫健委和上海市委宣传部的大力支持下，该公司与上海广播电视台等单位正在筹拍抗疫题材电视剧《在一起》。

广告 继续浏览后续

据香港01今天报道说，新冠肺炎抗疫剧《在一起》筹拍，《蜗居》编剧六六赴武汉取材。

该报道称，新型冠状病毒肺炎（俗称“武汉肺炎”）疫情持续。上海耀客传媒在微博透露，在国家广电总局组织指导下，将筹拍抗疫电视剧《在一起》，而《蜗居》编剧六六（本名：张辛）将参与其中。六六表示，会于今日（8日）前赴武汉，去抗疫一线寻找“那个打动我的人和事”，将抗疫故事拍成电视剧。据官方介绍，该剧根据“生动讲述防疫抗疫一线的感人事蹟”的指示精神，塑造“抗疫”一线可歌可泣的平民英雄群像。

据介绍，该剧根据“生动讲述防疫抗疫一线的感人事蹟”的指示精神，以“抗疫”期间各行各业真实的原型人物、故事为基础，通过艺术加工，塑造“抗疫”一线可歌可泣的平民英雄群像，以一个个剖面展现抗疫人民战争的全景画卷，展现中国人民团结一心、同舟共济的精神风貌。

《在一起》计划筹拍20集，每2集1个独立故事，每个故事分别由一位编剧和一位导演主创，每个故事均由真人真事改编。预计将于今年10月推出。

该报道引述上海耀客传媒形容，受到千百万医护人员、疾控、公安、社区工作人员和志愿者们的“逆行精神”感召，这一首部抗疫题材电视剧集结了众多国内现实主义题材创作领域的优秀编剧、导演和一线演员。编剧六六、秦雯、高璇、任宝茹、冯骥等，导演张黎、安建、沈严、曹盾、汪俊等已加入该剧的创作。该剧预计将于今年10月在一线卫视和互联网平台同步播出。

该报道说，当红《蜗居》编剧六六说三度获邀决定参与剧集制作。该消息说，今天（3月8日），编剧六六已从上海出发，前往武汉实地探访取材。六六在微信发文指，曾两度拒绝邀请，因为她不喜欢吃人血馒头，也不喜欢歌功颂德。但第三次获邀后，决定参与剧集制作，“但我不能仅靠几篇网络文章就搞创作，我要有真情实感，我需要去一线找那个打动我的人和事。”

据六六指，灾难无情人有情，“我是时代记录者，我参与这场全民战争的方式，就是亲临一线，拍成作品。”

香港01说，内地网民对此反应两极，有人支持拍摄，但希望迎合真实情况，亦有人认为，疫情还未结束，不宜迫不及待“唱赞歌”：该报道引述网络评论指，剧版的《我和我的祖国》。医护人员，底层下的小人物和不作为的官员都拍一下吧​。

希望迎合真实情况，而不是迎合目前这种政治所向。

武汉现在依旧不安全，等安全了再来吧。

还没结束就迫不及待唱赞歌？

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅