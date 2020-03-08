新冠肺炎疫情心理后怕 湖北蔬果遭恐病毒感染

新冠肺炎疫情持续。鉴于湖北省是灾情最严重的地区，不少中国内地网民表示，担心传染而不敢购买湖北生产的蔬菜水果。对此有专家表示，果蔬不可能与人传染，湖北产水果是安全的。不过有网民对专家解释不够信任。

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据香港01今天报道说，新冠肺炎湖北产水果不能食？专家称：果蔬不可能与人传染。

据官方新华网报道透露，湖北秭归因为疫情关系，一度有17万吨脐橙滞销。被称为“脐橙之乡”的湖北秭归，当地因为疫情关系，一度有17万吨脐橙滞销，不少内地网民表示，有心助农但担心传染不敢购买。

该报道说，对此，中国工程院副院长、“柑橘院士”邓秀新表示，通过科学防疫，严格品控，湖北出来的水果是安全的。果蔬是不可能与人传染的，不要对湖北水果歧视。

较早前，农业农村部部长韩长赋主持召开湖北春季农业生产情况视频调度会商会。他表示，要坚持疫情防控和农业生产“两手抓”“两不误”，积极支持湖北不误农时抓好春季农业生产，夺取全年粮食和农业丰收。

根据该报道网络留言，有批评质疑专家。网名军少指，一开始话\"可防可控\"，之后又话\"有限度人传人\"，跟住就封城、封省，你叫人民点住你？！除非领导持供嘅食物全都出产自湖北，咁就有人信喇！(就如可仿效\"鸡曾\"当年日日食鸡)。

对人生负责...草木皆兵，宜家全球都有疫病，冇食啦，笨！😒

用户_4050425说，一定要检验所有食品安全！又惊病死又惊饿死结果吓死。

一普通用户说，好易处理，全部党员领导的日用品伙食优先采购湖北武汉当地出产，食得半年以上，其它省份居民自然放心食用。

另一普通用户说，死啦，开始排内，什么东西和人来自湖北武汉，将会受到歧视😞

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