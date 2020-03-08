方方: 线索来了 该查的就顺着查吧

中国微信二湘的八维空间 Today刊发方方3月8日武汉日记。方方武汉日记3月8日说，我和我们，都想知道，这么大的事，为什么要隐瞒。线索来了，该查的，就顺着查吧？

广告 继续浏览后续

方方武汉日记3月8日

文／方方

又下起了雨，雨还不小。冷飕飕的，白天也如黄昏。远在成都的刘先生请他在武汉的朋友给我送来了几条鱼，推辞半天，没推掉。他们还杀好了，甚至连葱姜萝卜也都备好，说是让我煮鱼汤喝，这样做起来很容易。通过我日记看到我有糖尿病，他们又买了点干果，留下一封信，放在我们大院门口。实在是让我惭愧，又很感动。谢谢朋友们的关心。

今天是三八妇女节。大家都在网上向女人献花。小时候，每逢这天我们一群女孩肯定会高唱：“三八妇女节，男伢好造业，女伢玩游戏，男伢在屋里做作业。”这段歌谣，得用武汉话唱，那种腔调和韵律，才会有千回百转的味道。想起来，是多么遥远的事。

在武汉。人们管小孩，叫“伢”。男孩子为“男伢”，女孩子为“女伢”。成人后，“伢”变成了“将”。男人为“男将”，女人为“女将”。不管身份贵贱、职位高低，都是“男将”和“女将”。却没有兵。这种称谓很有意思，不知道其他地方有没有。

武汉的女将貌似厉害，其实家里大事，还是多由男将作主。有趣的是，家里但有麻烦，一般会是女将出头。并非男将不行，而是女将天生有保护家里男将的气概。说起来，恐怕是家里的男将在社会上有工作，或许有体面的职业，不方便抛头露面，但女将就无所谓了。大多妇女在社会上地位低于男将，所以遇到事情，由女将出来抵挡，要管用得多。武汉女将说话节奏快，音频高，在言语的冲突中，基本不会吃亏。如果对方也是女将，两个人对起阵来，那才是真有看头。记得“文革”中，我女儿的爷爷是华中师大的教授，红卫兵冲到家里要揪斗他。这时奶奶要爷爷在家待着，自己挺身而出，跟红卫兵对着争吵。红卫兵拿奶奶这个女将一点办法都没有，只好退去。这段故事，我以前还写到文章里过。所以，在疫情期间，为了生活，像团购呀各种扯皮的事呀与社区交涉呀之类，都会被女将认为是自己的份内事。既如此，出头多的便自然而然是女将。武汉女将中气足，声音大，这次甩了几个视频出去，真是震住好多人。这里，祝武汉所有的女将，三八节愉快！

今天是封城第46天。疫情走到今天，让人高兴的信息越来越多。有些区域将尝试陆续解封，开工的信息，似乎也隐约有传。一位朋友甚至说，机场已经在作恢复通航的准备。这信息，简直是惊喜加上惊吓。果有此事，说明开城在望。武汉人，这是要熬出头了吗？

从医生朋友处传来的信息，也是好的。新增确诊病例进入低位运行期两天，而且下降明显；新增疑似病例早已处于低位运行状态。方舱医院依次休舱，最大的方舱医院武汉客厅今天也宣布休舱。新增疑似病例已可直接住院诊治。部分医院日常门诊也已经恢复。控制病毒蔓延，目前正在清扫战场，清零的时间指日可待。现在，重症病人尚有近五千，住院病人还有一万七千多。在全国顶级医疗团队的协同合作中，医生们也在不断总结经验，优化规范救治方案，让所有病人都能得到最好的救治。医生朋友的乐观，令我觉得这两万多病人出院，也是很快的事情。

其实，抗疫收尾以及市民生活越来越有序，我们是能明显感觉到的。大多社区服务都很细致，而且态度也都挺好。我同事总在秀他们小区的工作人员帮助居民做事的图片，说他们真的很好，经常帮居民去超市买东西。能被居民盛赞，应该是做得相当不错了。要知道，武汉女将挑剔起来，也是相当生猛的。凭心而论，下沉到小社区的工作人员相当辛苦，几乎就是个勤杂工，什么活都得干。尤其老旧小区，没有电梯，要帮老人购物搬东西，教他们用手机，没有手机的，还得用自己的手机帮忙。百姓混杂，什么样的人都有。扯皮拉筋的人有的是，横着脖子跟你犟起来，也是要人命。所以其实要做好服务，实在是很难的事。这么大量的武汉人能撑到今天，而且仍然能继续撑下去，相当程度上，也是靠了无数下沉干部和社区人员的辛劳。

作协的同事们也开始零星上班。长江文艺杂志还要按期出刊，这也是不可能宅在家里就能完成的工作。本来，我在春节之后，要给他们一部中篇小说，结果最终还是食言。记者采访我时，经常会提一个大致相同的问题，即开城后，你最想做的事是什么。我说，我要好好休息，然后把这部小说完成。欠的债不还，以后吃饭都找不到人了。

这边是业已缓解的疫情。但不幸却并没有完。在泉州欣佳酒店隔离的人们，遭遇到坍塌事件。同学刚刚在群里发了一条信息：说是今晚六点多消息，在坍塌事故被困的71人中，截至4点，消防救援人员在现场已救出48人，其中10人死亡，38人送医治疗。应该还有23人被困，揪心！这些隔离人员中，不少是湖北人。可怜他们逃过了病毒，却没有逃过危房。这也算是次生灾难吧？特记之。

今天还看到财新记者对香港袁国勇院士的一篇采访文章。袁院士是第三批来武汉的专家。在此次疫情中，他也是世卫组织新冠肺炎联合考察组的专家，以及香港特区政府专家顾问团成员。他对记者透露出的信息，真是让人有震惊感。

袁院士说：“我要讲一个真实说法，我们在武汉到访的地方可能都是‘示范单位’，我们问他们什么，他们就答什么，似乎已准备好。不过，钟南山就异常尖锐，他追问了好几次‘究竟还有没有？’，‘究竟还有没有更多病例？’，‘是不是真的是你们讲这么多的个案？’。但是他们的答案就是：我们正在测试。因为1月16日湖北省疾控中心才收到国家下发的试剂盒。最后他们被我们问出说：好像神经外科有1个病人感染了14个医护人员的情况。但他们也说，那些医护人员并没有确诊。”财新记者很厉害，继续追问道：“‘他们’是谁？你们当时考察武汉医院的时候，主要是哪些人士在场？”袁国勇院士的回答是：“武汉卫健委、武汉疾控中心、武汉当地医院以及湖北卫健委等人士。”记者继续追问：“你觉得当时他们对你们有没有隐瞒？”袁院士回答说：“我吃饭的时候看到与钟南山坐一桌的一个副市长，面色好差，心情沉重，他们那时候应该已经知道出大事了，因为第三批专家都到了。我相信他们之前如果有什么隐瞒的话，到那个阶段也没什么隐瞒的了。但他们一直在强调，试剂盒是刚刚才下发到武汉，没测试就没法确诊。”

好了，线索来了。该查的，就顺着查吧！一个一个地询问，总能问出一个所以然。我和我们，都想知道，这么大的事，为什么要隐瞒。

正是有了钟南山院士的尖锐和严厉追问，才有了病毒“人可传人”的信息传达给百姓。由此，才使得武汉人从茫然无知中惊醒。否则，再继续隐瞒几日，还不知道更惨烈更残酷的恶果会呈现出什么样子。一千多万武汉人，能活出来多少？

现在的问题是：一、袁院士提到的这些人，要不要一一追查，一查到底？二，前面两批专家，明知这是天大的事，为什么不能像钟南山院士那样敏锐和紧追不放？袁院士在回答记者中说了这样一句话：我们科学家永远都不要忽视软情报。

据指“二湘的七维空间”被封号至3月15日，“二湘的七维空间”用“二湘的八维空间“来发今天的方方日记。“二湘的八维空间“ 没有网络留言功能。

据“二湘的七维空间”对作者的简介：方方：原名汪芳，祖籍江西彭泽，生于江苏南京，现居武汉，中国当代女作家，代表作《水在时间之下》《万箭穿心》《风景》，最新长篇《是无等等》，新浪微博“方方”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅