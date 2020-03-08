有漏洞抑乘包机返港途中染疫？无病征港女武汉归来确诊 港府称已做足防疫措施

港府日前从湖北武汉接回近五百名滞留港人，当中一人被验出呼吸道样本对俗称武汉肺炎的新冠状病测试呈阳性反应，成为香港第109名确诊患者，亦是包机返港人士中首位病者。但她近两个月均无外出，上机前亦无病征，回港后却确诊，令人质疑若非检测程序有漏洞，便是乘包机返港途中染病。港府官员强调，已采取足够防疫和检测措施，但患者可能没有病征。

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传染病专家何柏良曾推算，乘包机返港人士中，可能有5至25人返港后确诊，现时暂有一人染疫，但未是最后结果，因为港府对接回来的469名滞留湖北港人中，只抽取了431个样本，尚有近四十人尚待测试。但在已测试样本中,只有一个呈阳性。

根据资料，最新确诊的38岁女子居于深圳，1月中由香港乘高铁到武汉，其后一直住在母亲家中，未曾外出，直至本月5日乘坐包机返港，入住隔离营，一直没有病征，昨(7日)验出受感染。

卫生防护中心传染病处主任张竹君在记者会上表示，包机返港者出现确诊个案是意料中事，现时难以就个案染病原因作结论。她指出，近期发现很多没有病征的确诊个案，很难依靠病征和量度体温找出感染者，而包机回港过程的预防感染措施亦十分足够，乘客甚至穿上保护衣，座位亦保持较远距离。

她续称，香港大学稍后会为湖北返港者抽血化验，看看是否有抗体，又或是否在较早期染病？其后会在检疫第12日为他们抽取深喉唾液样本，检测有否染病。

两名钻石公主号港人死亡

香港现时有109宗确诊和1宗怀疑个案，当中56人已经出院，包括一名来自「钻石公主」号邮轮的返港疑似个案男患者。不过，据日本放送协会7日报道，该邮轮一名香港男子感染武汉肺炎死亡，令邮轮染病死亡人数增至7人。

该名死者是邮轮上第二名死亡的香港确诊肺炎患者，6日晚上逝世，保安局未有公布其个人资料，只表示正按照其家人意愿提供协助。而较早前一名死亡的港男，是持有英国护照的香港居民，已按其家人意愿由英国政府提供协助。

载有载有3700多名船员及乘客的「钻石公主」号发现有人感染武汉肺炎时停泊在日本横滨外海，船上人士均须隔离，其后才由各国接回未染病人士回所属国家或地区隔离，包括港府。当时船上有74名港人确诊，须留在日本就医，至今仍有29人未出院。

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