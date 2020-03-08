武汉疫情封城钟南山如果早5天之说恐惹烦低级红 网批为啥不早13天

武汉新冠肺炎疫情肆虐中国，中国（不含香港、澳门）已达80696例确诊，死亡3097例。武汉市等各疫区在1月23日起接连封城至今未解除，而中国领导人习近平自称1月7日就针对疫情亲自下令。中国媒体今天指，中国工程院院士钟南山表示，若提前5天采取隔离措施，感染人数可能只有如今的1/3。对此，脸书专页“说中国”反问，如果真的像习近平说的1月7日就行动，等于提早了13天，“会减轻多少疫情”？

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据自由时报今天报道说，新冠肺炎钟南山估早5天隔离可少2/3感染，有网讥：何不早13天？

该报道说，中国媒体透露，中国工程院院士钟南山表示，若提前5天采取隔离措施，感染人数可能减至今日的三分之一。对此，脸书专页“说中国”表示，“中共宣传部门一直在动”。

中国工程院院士钟南山表示，若提前5天采取隔离措施，感染人数可能只有如今的1/3。对此，脸书专页“说中国”反问，如果真的像习近平说的1月7日就行动，等于提早了13天，“会减轻多少疫情”？

报道称，根据中国媒体《财新网》报道，中国国家卫健委高级别专家组组长钟南山的研究，推估湖北的隔离措施如果晚了5天，中国疫情规模恐将超过35万人；反过来说，若能提前5天采取隔离措施，感染人数将比现况减少2/3。

该报道指出，对此，脸书专页“说中国”在脸书发文表示，值得注意的是，中国官媒也有刊文报导该篇研究。而根据习近平的说法，他在1月7日就针对疫情下达指令，而到了1月20日共产党才开始认真看待，而武汉市是在1月23日才封城。对此，“说中国”指出，1月7日至1月20日这段时间，可不只短短5日，而是足足的13日，反问如果真的像习近平说的等于提早了13日“会减轻多少疫情”？

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