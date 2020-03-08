江启臣或没习贺词 遭国台办教诲珍惜九二共识

中国国民党主席补选结果今天出炉，由青壮派立委江启臣以68.8%得票率获胜。中国国台办发言人朱凤莲晚间表示，希望江启臣珍惜和维护国共两党“坚持九二共识、反对台独”的政治基础。消息没有提及江启臣是否获得习近平祝贺。以往数届国民党主席换选，中国共产党总书记均拍发电报祝贺。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道说，江启臣当选国民党主席，中国国台办吁珍惜九二共识。

中国国民党主席补选结果今天出炉，由青壮派立委江启臣以68.8%得票率获胜。中国国台办发言人朱凤莲晚间表示，希望江启臣珍惜和维护国共两党“坚持九二共识、反对台独”的政治基础。中国国务院台湾事务办公室晚间以朱凤莲名义发布新闻稿表示，多年来，中国共产党和国民党在坚持“九二共识”、反对台独的共同政治基础上巩固互信、良性互动，积极推动两岸关系和平发展，增进两岸人民的利益福祉。

据朱凤莲称，当前两岸关系形势复杂严峻，希望国民党在江启臣带领下，“珍惜和维护两党既有政治基础，发挥两岸沟通桥梁纽带作用，为维护台海和平稳定和同胞利益福祉而努力”。

对于九二共识，江启臣在选前曾表示，他更在乎的是台湾的民主优势，九二共识可以调整，是一个工具性的论述，台湾的底线与坚持是民主自由。

该报道说，过去国民党选出新任主席时，中共领导人会拍发贺电，并且对外公布内容。目前尚不清楚中方是否会依同样模式向江启臣道贺。

国民党主席吴敦义在总统与立委选举失利后辞职，主席补选由江启臣与前副主席郝龙斌两人竞争；今天经党员投票后，选监小组召集人许水德在晚间7时宣布选举结果。江启臣拿下8万4860票、得票率为68.8%，郝龙斌则拿下3万8483票、得票率31.2%，江启臣赢得压倒性的胜利。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅