泉州隔离楼塌仍在抢救 中央疫情组坐镇 安抚均阴性

中国应急管理部周日表示，福建省泉州市欣佳酒店“3·7”房屋坍塌事故现场共有71人被困（不含自救逃生的9人）。截至目前现场已救出50人（其中死亡4人、危重1人、重伤4人）。目前中央联合工作组已抵达事故现场，指导地方全力开展抢险救援工作。涉事楼房疑遭商业租户改建承重结构造成坍塌。官方报告被救隔离者以及救援者经验测均为阴性。

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据路透社今天报道说，福建泉州一酒店坍塌已致4人死亡29人被困 正全力开展抢险。

楼塌事故始于昨天傍晚。中国政府高层立即派遣疫情防治机构前往现场。

路透社引据应急管理部网站新闻稿表示，目前福建省消防救援总队已投入9个支队，将坍塌现场划分6个救援区域，正在9个作业点全力打通救援通道，同时5个小组持续不断开展生命迹象搜寻。福建省人民政府调度医疗抢救组共750多人，全力做好受伤人员的救治和康复工作。

据中央工作组要求，进一步核清被困人员数量，统筹做好抢险救援和疫情防控工作；不惜一切代价全力做好伤员救治；严肃事故调查处理，依法严格追责；认真吸取事故教训，全面排查治理复产复工过程中的安全生产问题和事故隐患，防止类似事故再次发生。

该报道引据新华社消息称，该酒店楼体坍塌事故系房屋改装作业时发生，该楼房业主目前已被公安部门控制。事发楼房建筑面积约7,000平方米，共有7层，属于钢结构房屋。2013年建设，2018年改造为酒店，楼房坍塌是因为装修还是原来结构问题，还需进一步甄别。

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