访问主要内容
中国
法国
港澳台
栏目检索
中国

泉州隔离楼塌仍在抢救 中央疫情组坐镇 安抚均阴性

发表时间： 更改时间：

福建泉州市鲤城区常泰街道南环路欣佳快捷酒店新冠肺炎隔离安置楼2020年3月7日晚7时15分发生坍塌
福建泉州市鲤城区常泰街道南环路欣佳快捷酒店新冠肺炎隔离安置楼2020年3月7日晚7时15分发生坍塌 © 网络照片
作者： 小山

中国应急管理部周日表示，福建省泉州市欣佳酒店“3·7”房屋坍塌事故现场共有71人被困（不含自救逃生的9人）。截至目前现场已救出50人（其中死亡4人、危重1人、重伤4人）。目前中央联合工作组已抵达事故现场，指导地方全力开展抢险救援工作。涉事楼房疑遭商业租户改建承重结构造成坍塌。官方报告被救隔离者以及救援者经验测均为阴性。

广告

据路透社今天报道说，福建泉州一酒店坍塌已致4人死亡29人被困 正全力开展抢险。

楼塌事故始于昨天傍晚。中国政府高层立即派遣疫情防治机构前往现场。

路透社引据应急管理部网站新闻稿表示，目前福建省消防救援总队已投入9个支队，将坍塌现场划分6个救援区域，正在9个作业点全力打通救援通道，同时5个小组持续不断开展生命迹象搜寻。福建省人民政府调度医疗抢救组共750多人，全力做好受伤人员的救治和康复工作。

据中央工作组要求，进一步核清被困人员数量，统筹做好抢险救援和疫情防控工作；不惜一切代价全力做好伤员救治；严肃事故调查处理，依法严格追责；认真吸取事故教训，全面排查治理复产复工过程中的安全生产问题和事故隐患，防止类似事故再次发生。

该报道引据新华社消息称，该酒店楼体坍塌事故系房屋改装作业时发生，该楼房业主目前已被公安部门控制。事发楼房建筑面积约7,000平方米，共有7层，属于钢结构房屋。2013年建设，2018年改造为酒店，楼房坍塌是因为装修还是原来结构问题，还需进一步甄别。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

免费下载

页面未找到

您尝试访问的内容不存在或不再可用。