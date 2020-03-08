澳门即日起对法德西日四国入境者施医学检查 下周二入境者行隔离政策

澳门新型冠状病毒感染协调中心今早发出公告，指自10日正午起，所有在入境前14天内曾经到过德国、法国、西班牙和日本的入境者，须在指定地点接受14天医学观察，澳门居民可在家居地点接受观察，而旅客则在指定酒店进行隔离医学观察，费用自理。

鉴于欧洲部分国家的武汉肺炎疫情日趋严重，澳门自即日起，入境前曾到过德国、法国、西班牙或日本的人士，须采取医学检查；由下周二(10日)起，同类人士入境者，更须接受14天隔离医学观察，令受隔离政策影响的国家增至七个。

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澳门新型冠状病毒感染协调中心今早发出公告，指自10日正午起，所有在入境前14天内曾经到过德国、法国、西班牙和日本的入境者，须在指定地点接受14天医学观察，澳门居民可在家居地点接受观察，而旅客则在指定酒店进行隔离医学观察，费用自理。

截至中午，全球有10.4万人确诊感染武汉肺炎，3591人死亡。当中，德国有684人确诊，未有人死亡；法国有949人确诊、16人死亡；西班牙有365人感染，8人死亡；日本方面，未计「钻石公主」号患者，共有348人患病，6人死亡。

澳门早前已对韩国、意大利和伊朗的入境人士实施指定地点14天医学观察，规定会继续生效。

另外，澳门已在昨(7日)晚从湖北武汉接回滞留当地的57名居民，但有一人因体温超标而被拒绝出境，转送相关部门检查。而返抵澳门的居民，则送往公共临床卫生中心隔离14日，他们今早已接受第一次病毒检测，其后尚须接受两次检测。

澳门防疫措施较香港严厉，疫情亦较香港轻，至今只有10人确诊感染武汉肺炎，未有人死亡。

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