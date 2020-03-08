疫情可能触发不稳 至少三省商户爆游行求减租爆冲突

中国自爆发武汉肺炎后，多个省市实行封城和停工，制造和零售业大受影响，有调查显示，三分之一的中小企，现金只能维持一个月，期望政府减税、免租，但部分政府扶助政策不到位，加上销售收入大减，多处地方爆发商场租户示威，深圳以致广东省、东北沈阳及广西都有不威游行，部分地方更因警方镇压而造成冲突，深圳据报至少一人被捕。

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中国自2月中旬起「有序复工」，商场亦由本月起陆续复业，但销情惨淡，根据中国媒体和网上片段所见，四川成都有服装店负责人表示，重新开业三天，一件衣服也卖不出去。但另一方面，租金、薪金却仍须支出，造成亏损。

深圳市现代供应链管理研究院2月下旬发表报告，指向全国上千家制造业企业调查后发现，由于抗疫物资短缺、现金流不足和订单下跌，经营困难；有三分之一企业称可用资金不足1个月，另有三分之一表示最多能撑两个月。他们还面临收入大降叠加人工和租金支出，上游原材料供应不足等，期望政府在防疫物资、税收、租金等多方面予以支持和援助。

但在未有新扶助政策前，部分企业已因原有扶助政策不到位而走上街头。沈阳五爱服装城5日爆发商户集体抗议，要求减租。媒体报道指，商场的减免租金安排只有业主得益，大部分租户的负担没有减少。抗议租户称，营业额因疫情大减的情况下，难以支付租金和管理费。

在当天及稍后的一、两天，各地均出现商场租户示威，广东省广州十三行新中国大厦服装城的商户5日在大厦内举起写有「2月退租、3月免租、取消涨租」的标语，在商场内游行，并高叫口号，保安未有制止。及至翌日，有商户走上街头，网上片段所见，人数有约百人，其中，诚大时装广场的商户示威期间，遭警察和保安殴打，被喷辣椒水，场面混乱。

此外，深圳几个商场6日亦有商户游行，来自宝华白马服装批发城、南山荔秀文化街服装商圈及东门新白马国际服饰城的商户上街，不少人手持「2、3月免租；4、5月减半」的标语表达要求，但被一排排的警员阻拦，警员共享喇叭广播，掩盖示威商户的要求。有未经证实消息指，深圳至少一名女示威者被捕。

同日，浙江省桐乡市濮院镇亦有逾百名业主举着要求减免租金的标语上街，沿途高叫减租，遭警察堵截，部分人的标语更被警察抢走。

在广西，港北区贵港的佰润女人街商场亦有数十名商家在商场门口举牌及喊口号，要求商场减免租金。

广东、四川、辽宁、浙江等多省的服装、日常用品批发市场周一起陆续恢复营业，但生意惨淡。有商户在网上发文批评，1至2月停市，令收入归零，但很多批发市场没有体谅商家，不落实政府扶助中小企的政策，反而追交租金和物业、水电费，甚至加租。

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