钟南山又发声 假如早5天封城....?

中国国家卫生健康委员会高级别专家组长钟南山的研究团队，透过研究模型测试发现，若早5天采取隔离防控措施，将有机会降低武汉新冠肺炎感染人数，甚至减轻过半疫情。但这项研究指出，这一模型仍有其侷限性，可能有低估疫情真实情况，存在其他漏洞。此外，检测能力提高或气候因素，都可能对疫情发展带来影响。

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据中央社今天报道说，钟南山团队研究指：早5天防控可减轻过半疫情。

该报道引据财新网消息，中国国家卫生健康委员会高级别专家组长钟南山的研究团队，透过研究模型测试发现，若早5天采取隔离防控措施，将有机会降低新冠肺炎感染人数，甚至减轻过半疫情。该研究指出，根据模型预估，新冠肺炎疫情将在4月底逐步平缓，总感染人数约12万2122例。若隔离措施延迟5天，中国的疫情规模将增加3倍；但如果提前5天采取隔离措施，感染人数将是现在的3分之1，不超过2万5000例。

中央社说，这篇题为“基于SEIR优化模型和AI对在公共卫生干预下的中国新冠肺炎疫情发展趋势预测”的文章，发表在中国广州呼吸健康研究院（原广州呼吸疾病研究所）和呼吸疾病国家重点实验室的官方刊物“胸部疾病杂志”(Journal of Thoracic Disease），刊物的总编辑是钟南山。

据研究提到，持续的“早发现”和“早隔离”政策将有效预防中国其他地区的疫情再出现高峰。此外，由于目前有相当数量的病例仅出现在中国湖北省，因此来自其他省份的移民应该不太可能构成重大风险。

据报道称，钟南山的研究团队透过名为SEIR的流行病学模型，将人群化成4种可能状态，以预测传染病的动态。预测模型的英文字母分别是：S为易感染者、E为暴露在感染风险中者、I为感染者、R为恢复者。但这项研究指出，这一模型仍有其侷限性，可能有低估疫情真实情况，存在其他漏洞。此外，检测能力提高或气候因素，都可能对疫情发展带来影响。

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