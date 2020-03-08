2020三八妇女节MH370失踪六周年

三八妇女节之际，MH370航班部分失踪者家属在吉隆坡纪念他们的母亲，期盼马来西亚政府接受失踪者家属们提出的新建议，并接受本台法广RFI法语女记者的现场采访。

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Image d'archive: Des experts australiens et malaisiens examinent les débris du boeing 777 de la Malaysia Airlines disparu le 8 mars 2014 avec 239 personnes à bord. © Australian Transport Safety Bureau/Handout via REUTERS 路透社

2020年3月8日不仅是国际劳动妇女节，也是马航MH370失踪6周年纪念日。2014年的今天，以中国乘客占多数的239人从吉隆坡机场起飞后，随同这架航班一同在空中神秘地消失。为了寻求支持，继续搜索这架失踪的客机，六年后这一天，部分失踪者的亲属们再次相聚，并利用38妇女节之际，缅怀他们失踪的母亲。马航370客机的多位失踪者亲属接受了本台法广RFI在吉隆坡法语记者Gabrielle Maréchaux的现场采访。

来自印度的一名男士 拉乌尔Raul表示，失踪的母亲永远留在他的心中。

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Raul：“我们什么都没有移动，甚至在她的衣柜里，所有的衣服都还在那里。我们不想动任何东西，似乎还是那样比较好。遇到其他家属让我感觉好受些。因为，我可以遇到我的同类人，他们有着和我一样的经历。”

马来西亚女士 格蕾丝Grace 的母亲也是马航370航班上的一名失踪者。她也接受了本台法广法语记者的现场采访。

Nicolas 20200308 Elément 2 jour Enr C05 Journée 8 mars + MH370 Trad Son Femme Grace à la mémoire de sa mère disparue reportage RFI français Gabrielle Maréchaux

Grace:“2014年，当人们首次纪念时，一片飞机残骸都还没有找到。那时人们还曾相信飞机在某处降落了，所有的人都还活着。所以说，如今的感觉与2014年时相比有着巨大区别，但伤痛依然不变。”

来自澳大利亚的一位马航370客机失踪者的女亲属Jacquita则对本台法语记者表示，希望依然寄托于深海搜索行动。希望马来西亚新政府可以接受失踪者家属们提出的新建议。

以上是本台法广RFI法语记者2020年三八国际妇女节之际，报导马航MH370客机部分失踪者家属再次相聚，纪念他们的母亲的采访主要内容。

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Nicolas 20200308 Desk 1 jour 8 mars Enr C05 Sons reportage RFI français correspondante Gabrielle Maréchaux des victimes MH370 à la mémoire de leurs mamans

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