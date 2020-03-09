世卫组织：新冠全球大流行迫近 人类或能首次控制病毒蔓延

2020年3月9日，公主号邮轮载着经过检测的乘客，经过旧金山的天际线。

世界卫生组织周一表示，新冠病毒全球大流行威胁已变得“非常现实”，但是世界“不会任其吞噬”。

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全球已有超过11万人感染新冠病毒，死亡人数也已超过近4000人。世界卫生组织总干事谭德塞周一表示，现在，新冠病毒在越来越多的国家蔓延，病毒全球大流行的威胁已变得非常现实。

全球四个国家占了感染人数总数的百分之九十三，分别是中国：80735；韩国，7382；伊朗：6566；意大利：9172。死亡人数四国分别为中国3119，韩国50，伊朗194，意大利463人。

不过，谭德塞尽力表现出乐观，他随后表示，这场瘟疫或许将是人类史上第一场可以控制住的瘟疫。“我们不会任凭病毒吞噬”，我们所有各方做出的决定都有可能影响历史进程。

谭德塞补充，即便我们将其认定为构成全球大流行，我们也可能将其制止。他呼吁各方采取迅速且决定性的行动，减缓疫情蔓延，阻止新的感染。谭德塞认为可以通过采取隔离等综合措施减缓疫情。

谭德塞似乎想发出更有希望的信号，他强调大多数感染者将会治愈。他举例称，在中国，超过八万人感染新冠病毒，但超过百分之七十已经治愈。

新冠病毒12月份出现在中国，随后蔓延世界各大陆，打乱了越来越多国家人民的日常生活和经济发展。截至目前，在全球100个国家和地区，死亡人数已经超过3800人，其中，仅中国一国，死亡人数就达到3119人。

世卫组织紧急事务部负责人说，与季节性流感相反，人类可以延缓甚至阻止疫情蔓延。他还说，意大利采取的隔离政策将有助于阻挡疫情蔓延，从而使更多的国家有时间做好准备。

这位负责人称，他并不害怕“新冠病毒全球大流行”几个字，他更关心的是全球各国的反应。

世卫组织总干事谭德塞还呼吁各国面对疫情不要放松措施。

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