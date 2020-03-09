全欧新冠病毒确诊超过一万5000例 意大利下令民众“避免外出”

全欧洲新冠病毒确诊感染超过一万5000例，新增500人死亡，仅意大利一日新增97人死亡。意大利政府下令意大利全境“避免外出”。

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法新社报道，截至到周一国际标准时间18时，全欧洲感染新冠病毒确诊达一万5090例，515人死亡。 全欧洲新冠病毒疫情最严重的国家意大利，新型冠状病毒肺炎确诊累计达9172例，463人死亡。单日新增近1800例，升幅为百分之24%，再创新高。

意大利目前对疫情严重的北部伦巴第等多个地区施封城措施。伦巴第新增66人死亡，累计死亡333人。意大利政府的封锁措施造成混乱，家属探监活动须暂停，引发多座监狱出现囚犯骚乱。其中北部的监狱骚乱至少6名囚犯死亡。

法新社消息，意大利总理孔特周一宣布，实施“禁止聚众”限令，意大利全境民众“避免外出”。

继意大利之后法国的确诊病例达1412例，位居第三的是德国，1112例，2人死亡。这也是德国首次出现新冠病毒肺炎死亡病例。

西班牙累计确诊“破千”，西班牙卫生部周一表示，新冠病毒肺炎死亡病例从16例增至28例。西班牙政府宣布关闭首都马德里的学校及各大学。

英国累计确诊增至280例，3人死亡。

欧盟执行委员会发言人周一表示，欧盟执委会员工出现首例新冠病毒感染病例。患者是名女性，最近从意大利返回，从上周起接受隔离。欧盟执委会是欧盟执行机构，目前约有3万2000职员。

比利时卫生部周一表示，比利时确诊病例增至239例。

另外，瑞典累计感染达到213例。瑞典中央银行副行长弗洛登也确诊感染。

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