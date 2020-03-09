新冠病毒逼近特朗普？ 彭斯坦承不知情

2020年3月9日，美国总统特朗普、副总统彭斯和外科医生杰罗姆·亚当斯(后排右)，在白宫举行的新冠状病毒简报会上。

美国总统特朗普是否做过新冠病毒检测？副总统彭斯周一坦承，他对此毫不知情。星期一，好几位与特朗普接近的共和党议员宣布曾接触过阳性患者，自愿隔离。

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彭斯在媒体就相关问题询问时表示，“我真的无法回答这个问题。”但他表示，白宫医生将很快就此作出回答。

星期一，两位美国国会议员宣布自愿隔离14日，其中一位同总统一道乘坐过空军一号；另一位周末陪同总统周末一同出访，至少两位美国国会议员，在“接触”新冠病毒患者后，宣布自愿隔离。

第三名国会议员也宣布自愿隔离，他是参议员克鲁兹，在与新冠患者接触后，与总统特朗普周四见过面。

一共五位国会议员星期一起自愿隔离14日，五位议员都没有明显症状。

共和党众议员马特·盖茨周一与特朗普同乘空军一号专机来到华盛顿，稍晚些时候他表示，11天前，曾与一位检测阳性的患者接触。他的团队发推表示，尽管他没有任何症状，但自愿隔离14天。

另外一位共和党众议员道格·柯林斯，周五与特朗普会过面，他于周一宣布，虽然无症状，但自愿隔离，因为他在2月底“接触”过新冠病毒患者。星期五，在特朗普访问位于亚特兰大的美国疾控中心时，他正好站在特朗普身后。一些美媒报道，他还与特朗普握过手。

还有一位是众议员保罗·戈萨拉，他与参议员克鲁兹陪同总统特朗普以及副总统彭斯于2月底在华盛顿附近出席了共和党大会，戈萨拉曾与一位确诊阳性的患者握手。

另有一位是民主党众议员朱莉娅·布朗利，上周曾与一位呈阳性的患者接触过，她决定远距离工作，她同以上其他几位议员一样，也没有任何症状。

受新冠疫情影响，美股周一开盘一度跌停，最终在暴跌中收盘，为2008年金融危机以来仅有。

不过，现年73岁的特朗普总统一直淡化疫情，星期一，白宫否认特朗普将缩减自己的出行计划。

美国正处在选情高涨的时刻，但是疫情危机有可能打乱特朗普参与竞选大会的计划。甚至他引以为政绩的美国经济增长，也有可能被新冠疫情改变。

美国目前已确诊超过600人感染，其中26人死于新冠病毒。一些州的学校关闭，一些重大的活动取消，但并未影响到总统竞选。

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