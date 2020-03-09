李文亮同事朱和平去世 武汉中心医院疫情中痛失四位医生

武汉中心医院眼科医师朱和平因感染新冠肺炎在当地时间周一上午经抢救无效，不幸逝世。朱和平系该院退休返聘医师，生前曾是被称为此次疫情“吹哨人”之一的李文亮医生的同事，随着前者的过世，武汉中心医院自此有四位医生在这场疫情中逝世。

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据武汉市中心医院官网介绍，朱和平，眼科副主任医师，擅长眼底病诊断治疗，眼前后节激光治疗。该院一名外科医生告诉澎湃新闻称，朱和平是退休被医院返聘到眼科工作的。他于2月中旬入院治疗，9日上午抢救无效，不幸离世。据介绍，朱和平今年在67岁左右，此前一直在南京路眼科门诊工作。对于他的死讯，这名同事沉痛表示，朱和平是一个极其安静的老实人：“安静地给人看病，安静地跟人谈话，安静地戴上老花镜，安静地交给患者处方。安静地感染上病毒，安静地在家隔离，安静地因为病情加重来到急诊，安静地住进重症监护室，最后今天安静地离开了人世。”另一名他生前的同事也在朋友圈追忆称，“朱和平主任，一直勤勤恳恳，默默无闻，兢兢业业。作为返聘专家，挑起眼科的造影和激光的重任。”

该知情人士补充道，“我们拿不准的，都会跑去门诊向他（朱和平）请教，每次找他加检查，他都说没事。这么大的年纪，他还一直坚守岗位，明明就是该在家享清福的年龄。‘好人’‘老实’是他的标签，他低调得让人心疼！”还有的医护人员在朋友圈中追忆朱和平称，“老黄牛是他公认的标签。无论何时碰见他，我喊他一声朱主任，他就赶紧弯下腰，笑盈盈的回应。无论何时找他加造影，加激光，他从不拒绝。我碰到疑难的眼底病例总喜欢带着病人去找他，他来者不拒；下午有空时我总喜欢晃到造影室,跟他一起看片子，讨论，向他学习。临走时，我跟他说朱主任我走了，他还跟我说一声，你辛苦了!科室业务学习，他作为退休的老主任总是积极参加。分发盒饭，他从不主动来拿，总怕年轻人不够，经常是我们拿给他，他坐在他的机器前默默地吃.……心乱如麻。”

对于朱和平的去世，他的同事写道，“长歌当哭，送别敬爱的朱主任！您一路走好！天堂里再也没有病痛！”此前，除同为眼科医生的李文亮于2月6日晚因感染新冠肺炎不幸去世外，该院甲状腺乳腺外科主任医师江学庆亦因感染新冠肺炎于3月1日不幸去世，眼科副主任梅仲明也因感染新冠肺炎于3月3日与世长辞。本周一，中国国务院联防联控机制召开新闻发布会。民政部基层政权建设和社区治理司司长陈越良会上介绍指，截至3月8日，全国城乡社区工作者已有53位在疫情防控工作中因公殉职。其中，党员占92.5%。值得一提的是，针对此次疫情在中国爆发及演变的问题，财新网上周日披露武汉市与湖北省卫生部门官员被指隐匿武汉肺炎病毒可人传人，经追问才吐露院内爆发1病患疑似传染14医护的疫情。对此，撰写武汉封城日记的当地作家方方说，真是让人震惊。

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