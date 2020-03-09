江启臣就任国民党主席 致辞未提九二共识 谈三大改革方向

自台北方面消息，中国国民党籍立委江启臣周一就任国民党主席，他以“世代合作、内造化、数位化”三大方向发表演说，但全文未提“九二共识”。此前，媒体纷纷关注，江启臣此次当选国民党新任主席，对岸的中共总书记习近平未循例拍发贺电，引发关注。

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作为国民党青壮派代表的江启臣在上周六的党内补选中，以68.8%的得票率大胜前副主席郝龙斌的31.2%。现年48岁的江启臣也成为有史以来最年轻的国民党主席，也是首位身兼立委的党主席。据中央社报道，此次具有投票权的有34万5971人，投票率创下新低，仅有35.85%，投票数12万4019人，其中无效票676票。江启臣拿下8万4860票、得票率为68.8%，郝龙斌则拿下3万8483票、得票率31.2%，江启臣赢得压倒性胜利。而在周一的就任致辞中，特别是针对各方关注的两岸关系政策，江启臣提出，他的基本原则就是坚守中华民国自由民主的制度价值，并力求两岸和平与共同福祉。值得一提的是，相比以前国民党主席始终强调的“九二共识”，江启臣则在演讲中只字未提。不过，应邀出席的前总统马英九重申依据中华民国宪法，及“一中各表的九二共识”，以及反对“一国两制”、台湾独立，任何改变台海现状的主张，必须遵守和平与民主的原则。

江启臣本人在演讲中谈到，“最后，关于许多媒体关注的两岸政策，我的基本原则，就是坚守中华民国自由民主的制度价值，并力求两岸和平与共同福祉。”他补充称，“近年因为国内外局势的快速变化，两岸曾有的互信基础确实遭遇重大挑战，未来需要我们去重建。但在此刻，国民党最重要的是自身的改革再造。我们毕竟得先重新赢得台湾社会的信任，才能有意义地去谈如何拉近两岸共识。”演讲中，面对在座的国民党新老不同听众，江启臣指出，“今天，看到许多党员同志与前主席列席，启臣备感荣幸。更重要的是，这象征了国民党的世代传承，与历史责任的延续。国民党是个百年政党，有深远的历史底蕴，有厚实的执政经验。在这样的政党中，自然川流着不同世代的价值观念，也不时有摩擦火花。”

针对党内存在的政见差异他提出，“选举的结束就是团结的开始，我一直相信，世代间需要的是‘对话’而不是‘对抗’，需要的是‘合作’而不是‘冲突’。身为党主席，我希望自己未来能扮演起‘承先启后’的角色，促成党内不同世代的理解与合作，让每个世代的党员，都能在党内找到属于自己的寄托，让世代共融、一起携手向前。”江启臣还称，“在另一方面，两次中央大选的败选，也确实凸显出本党在许多方面落后于时代，亟需透过改革创新迎头赶上。补选后只有一年多的任期，更让我们没有任何时间可以虚掷，必须开始与时间赛跑。”他表示，“民主时代，国民党不能再期待某一位英明领袖，作出所有决定；而是要结合众人之智，广纳各方意见。因此我将推动集体领导制，让决策更周延；未来党主席角色是去倾听、去汇整，把众人期待化为愿景，再进一步落实。”

江启臣说，“接下来，我会广泛征询意见，循‘世代合作、内造化、数位化’三大方向，以最快的速度组建团队。”他称，“首先在党务人事布局上，整体的年轻化虽然势在必行，但我也会邀请对党务娴熟的前辈襄助，协助世代衔接与经验传承；其次，政党需要保持对民意脉动的敏锐，因此在一定比例的职务上，将延揽有过民意基础的党员同志，加入党务团队或决策平台；第三，国民党要现代化、数位化，未来在党务运作、对外沟通上，都需要运用大量的资讯传播科技，因此，我也会将‘数位素养’视为人才任命的重要考量。”江启臣在演讲结尾时称，“从今天开始，一起努力！最后，恭祝在场的每一位先进、来宾，平安健康。期望国民党，拨云见日、重返荣耀。祝福中华民国，国运昌隆、和平永存。”

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