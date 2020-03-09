法国文化部长弗兰克·里斯特新冠病毒检测呈“阳性”

法国文化部长弗兰克·里斯特接受新冠病毒检测结果呈“阳性”。文化部表示，部长“身体状况良好”。周一晚最新统计：法国确诊感染1412例，死亡25例。

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法新社报道，法国文化部长弗兰克·里斯特在身体出现“症状”后，周一接受新冠病毒检测，检测结果呈阳性。部长办公室向法新社表示，46岁的里斯特部长上周参加了国民议会举行的会议。已有5名议员被确诊感染新冠病毒。不过，部长办公室也强调，里斯特部长目前身体状况良好，现待在他的巴黎家中。

法国总理府表示，新冠毒防御措施“适用于所有法国人，包括政府部长”。言下之意是里斯特部长也将被要求在家中“隔离”。

据法国卫生部周一晚间通报的最新新冠疫情统计，法国确诊感染1412例，死亡25例。一天之内，新增确诊病例286例。而在新冠病毒死者中，15例男性，10例为女性。新增死亡病例4例。而在确诊病例中，66人情况危急。 卫生部总干事萨洛蒙表示，大部分新冠病毒死者是老人，或患有其他疾病的人。

不过，卫生部总干事萨洛蒙表示，法国目前仍处于抗击新冠病毒疫情的“第二阶段”。

另外，巴黎迪斯尼乐园一名男员工确诊感染，但迪斯尼指这名员工在后台工作，与游客没有接触。园方已加强消毒。

法国总统马克龙与夫人现身巴黎香榭丽舍大道，希望向民众传达讯息，面对疫情仍要对经济保持信心。马克龙承诺，将推出措施支援企业，他并强调国家不能停摆，但也要保障民众健康。

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