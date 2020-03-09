疫情中提倡感恩教育遭批 王忠林反转要感谢：武汉英雄人民

曾在近日针对新冠肺炎重灾区的武汉提出，要对当地市民开展感恩教育的武汉市委书记王忠林ze在3月8日走访小区时反转表示，“感谢武汉市民识大体、顾大局”，并指“武汉是英雄的城市，武汉人民是英雄的人民”。他还重申, 防疫有成归功于以习近平同志为核心的党中央坚强领导。

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此前，武汉市6日晚间举行“新冠肺炎疫情防控指挥部视频调度会”，湖北省委常委、武汉市委书记王忠林在会上部署，要在全市广大市民中深入开展感恩教育，“感恩总书记、感恩共产党，听党话、跟党走，形成强大正能量。” 根据《长江日报》消息，王忠林会上特别提到，干部要到群众中去，要宣传群众、发动群众、依靠群众，共同做好疫情防控工作，通过多种形式的宣传教育活动，在广大市民、党员干部中间开展感恩教育，“武汉人民是英雄的人民，也是懂得感恩的人民。”王忠林的这一讲话内容经传播后匀速引发热议，不少网民及评论人士指出，作为市民生活和生命及财产安全受到疫情严重影响的重灾区，在此次存在“人祸”因素的疫情中出现“灭门”惨剧的情况下，于当下疫情尚未结束时就要推广感恩教育既不合情也不合理，被指“缺乏基本的人与人之间的同情心和良心”。

出于这一讲话本身的问题性及舆论带来的巨大压力，综合中国媒体报道显示，湖北省委书记应勇、武汉市委书记王忠林随后纷纷提出，“要衷心感谢武汉人民”。王忠林当天在走访武汉一小区时称，“这里41天没有发生疫情，是全体居民共同努力的结果。武汉是英雄的城市，武汉人民是英雄的人民。”他说，“疫情发生以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全市上下团结一心、并肩作战，众志成城、抗击疫情，广大武汉市民克服诸多困难，识大体、顾大局，全力以赴支持配合疫情防控工作，也正是在大家的共同努力、共同坚守下，武汉疫情防控工作出现了积极变化，市委、市政府对大家的付出和贡献表示衷心感谢。”当天下午，王忠林还主持召开市新冠肺炎疫情防控指挥部视频例会。他再次强调，广大武汉市民为了疫情防控大局付出很多，做了很大贡献。

同样在国际妇女节这一天，湖北省委书记应勇，省委副书记、省长王晓东在武汉看望慰问抗疫一线妇女同胞代表时发出节日慰问。他们称，向连续奋战在抗疫一线的广大女医务工作者和公安民警、疾控工作人员、社区工作人员、新闻工作者、志愿者以及各条战线的妇女同胞们表示衷心感谢，致以崇高敬意。访问中，在得知女环卫工人们基本都是武汉人时，应勇说，“武汉是英雄的城市，武汉人民是英雄的人民。”他提到，“疫情发生后，我们的城市摁下暂停键，武汉人民识大体、顾大局，克服疫情给务工、经营、就业、生活带来的种种困难，积极支持配合党委政府的各项防控措施，守望相助、同舟共济，全力以赴抗击疫情，展现了坚忍不拔的顽强意志和甘于奉献的牺牲精神，令人钦佩，我向武汉人民、湖北人民表示衷心感谢。”

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