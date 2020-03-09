网络疯传上海宝钢发生大爆炸

大陆互联网疯传上海宝钢发生爆炸的视频，但当局很快已经将视频删去，目前在海外的YouTube和推特仍然在传（https://youtu.be/-QlAMnDDET4）。

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据上海消防通报，2020年3月8日22时53分，上海宝山区纬一路四高炉发生火灾。初步了解是厂区内一高炉热风管道机器损坏，内部高温气体喷出，厂方技术人员到场处置，目前已无明火和烟雾。现场无人员伤亡。

不过，在上海消防微博评论区中，有网友留言讨论：“我家就住旁边！超级近！响了好久！楼下电瓶车都报警了。”

值得注意的是，官方并未公布是什么工厂。据北京日报旗下微信公众号《长安街知事》披露，宝山区纬一路为宝钢股份厂区所在地。

公开资料显示，中国宝武钢铁集团有限公司（简称：宝武集团）由原宝钢集团有限公司和武汉钢铁（集团）公司联合重组而成，为国有独资公司，是中国最具竞争力的钢铁联合企业，总部位于上海。

宝钢为美国财富杂志评选的世界500强企业之一，旗下子公司宝山钢铁股份有限公司是宝钢集团在上海证券交易所的上市公司。另集团持有新华人寿15.11%股权。

对此，有大陆网友“伊羽燎”留言：“这昨天北京附近才有战斗机被打下来，今天晚上上海就发生大爆炸。中国人民每天都生活在大片中，是要好好感谢一下党和领导啊。”

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