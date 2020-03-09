美国5名议员因新冠病毒“自我隔离” 至少两人曾与特朗普“接触”

美国5名国会议员因新冠病毒“自我隔离”，其中至少两人曾与特朗普“接触”。美国新冠病毒疫情新增4死累计确诊至少600例 。

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法新社报道，美国众议院议员卡兹周一曾与特朗普“同机”前往华盛顿。卡兹稍后表示，他“曾与一位新冠病毒检测呈阳性”的人有过接触。卡兹团队在推特上称，虽然卡兹没有任何症状，他周一还是接受了新冠病毒检测，正在等候结果。他已经开始自我隔离14天。

另一名议员柯兰斯也因曾与新冠毒确诊者有过接触而“隔离”。柯兰斯上周五与特朗普见过面。

美国的新型冠状病毒疫情冲击金融市场，华尔街股市在周一的交易日一度跌停，特朗普召开高层会议商讨应对措施。 特朗普周一将与财长姆努钦和经济小组开会，商讨对策。部分措施包括有薪病假，参议院财政委员会正探讨税务宽减，应对疫情造成的冲击。

另外，传媒报道，美国政府已邀请华尔街的高层管理人员周三到白宫开会，主要是商讨应对此次疫情。

美国的新冠疫情持续，又新增4人死亡，累计26人死亡。全美累计至少600例确诊病例，分布在34个州和哥伦比亚特区。佛罗里达州卫生部门劝告出游的公民，回国后要自我隔离14天。

美国国家卫生研究院的传染病专家及其他卫生官员敦促年老公民特别是有长期健康问题的人，应避免参加大型社交活动。

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