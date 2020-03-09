美学者杨建利致函副总统彭斯当心中共炮制病毒源头美国论

美国华裔学者杨建利日前致函负责美国抗疫工程的副总统彭斯，提醒美国当局中共正炮制一个阴谋论，将始发于武汉的新肺炎病毒的源头归咎于美国。

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致力协助中国民众建立和提升公民意识，并促进政府变革的美国“公民力量”组织发起人杨建利博士，在上个月底致函彭斯，指中国有病毒专家公开发表“病毒源头不一定是中国”的论调，再加上大陆的网上充斥着美国是病毒源头的谣传，因此敦促彭斯要求带头透过国际调查，找出病毒的源头，以正视听。

根据公民力量的官网，该信指出，钟南山以中国病毒专家的身份2月27日在广州市政府主持的记者会上公开表示，病毒最早爆发的地方，不一定是病毒的源头，病毒有可能来自其他地方。

杨在信中指出，身为中国国家卫健委主要领导人的钟南山发表具有如此重要弦外之音的论调，但国际传媒却予以忽略。

杨在信中继续说：“你应知道，目前涌现很多有关病毒源头的阴谋论，有些影射源头是美国。很多在中国的人相信并且散播谣言，指美国利用2019年10月18至27日在武汉举行的第七届军事游戏比赛，发动这次以病毒作为生化攻击。有五个参赛者在比赛后因为感染而需要送院。没有人知道中国在这个谣言所扮演的角色。”

杨指出，现在钟南山又发表所谓病毒源头不定论，因此美国合国际社区是时候倾力找寻和解答源头这个问题。我们仅此敦促你领头发起这项任务：要求中国在各方面都要达到透明化，并发起国际调查找出到底病毒是否，或如何从中国开始爆发。在这一方面，美国与其他政府、世卫组织以及有关团体，都应该向中国施压要求它更公开和配合调查工作。

在钟南山发表病毒源头不确定论之后，大陆的网络涌现不少阴谋论。华盛顿邮报概略地指出，这些阴谋论包括：美国正在隐瞒因为患上冠状病毒的死亡数字、美国应该向中国学习如何对抗疫情、美国就是病毒的源头、世界当今的疫情并非中国的责任。

报道指出，在疫情被形容是稍告好转之后，中国网络上充斥着上爱国主义、反美的阴谋论、幸灾乐祸以及自视高人一等的情绪。中国的网民现在似乎对意大利、南韩和特别是特朗普政府，因为无名病毒而搞得焦头烂额而额手称庆。

报道又指，最近数日，显然在中国政府的默许下，中国网民将白宫奚落一番的笑话，已逐步演变成为恶毒的阴谋家，美国不但是病毒的源头，而且还掩饰国内成千上万因病毒死亡的人数，表面上佯称是一般流感致命。

华邮的报道指出，每一个国家的网络都会充斥很多阴谋论，但这个星期在中国突然冒起大幅增加的反美言论，却不啻令人有所质疑，毕竟在这个网络言论检查得巨细无遗的国家，任何人一旦言论有违国家政策，很快都会被警察抓起来，控以散播不实谣言罪名的。

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