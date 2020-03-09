路透调查：新冠疫情或导致中国首季经济增幅降至3.5%

据路透社最新公布的一项调查显示，当下仍未完结的新冠病毒疫情可能导致中国第一季经济增幅降至前季的一半左右，这比三周前调查时更为严重，并引发对中国将提前降息的预期。

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路透社在3月3-5日咨询了中国国内外的40多名经济学家，这些经济学家的预估中值为，第一季经济增幅将从2019年第四季的6.0%降至3.5%，较2月14日调查时低了一个百分点。报道指，预估区间较大，有两家银行预计第一季经济增幅将为零，有一家银行则预计经济增幅将为5.0%。而在最糟糕的情况下，第一季中国经济增长率预估中值为2.4%，前次调查估值为3.5%。这基本上意味着，三周前民间分析师认为的最糟糕情况，现在已经变成了基本情境。

同一时间，分析师仍预计中国经济增长将在第二季反弹至5.6%，略低于三周前估计的5.7%。不过分析师的预估值区间依然很宽，介于3.7%-6.5%。对此，荷兰国际集团(ING)的亚太地区研究主管卡内儿（Rob Carnell）提出，“很难对第二季感到乐观，我认为最好的情况是，今年下半年可能会开始看起来正常一些。” 他说，“如果你所在的城市基本上被封闭，或者实际上被困在家中，没法上街、看电影或者外出就餐...这种情况下经济活动将受到极大的负面影响。”

报道指，中国今年的经济增长率预计将放缓至5.4%，如果这将成为现实其会是1990年有纪录以来的最慢经济发展增速。在最不利的情境下，专家们认为中国今年经济增长率为5.0%。除一人外，所有受访分析师给出的预估值都低于去年的增速6.1%。卡内儿称，“由于所有这些因素，没有被压抑的需求，经济将缓慢回到之前的趋势上，但会出现一些永久性的产出损失。”此外，报道提到，为了缓解疫情引发的经济放缓的影响，中国当局已经出台各种举措，包括降低再融资利率和向企业提供定向贷款，预计他们还会采取更多措施。

此次疫情带给企业的具体影响，特别是在中国运营的部分外资企业业绩也在近日有所披露。瑞士斯沃琪集团(Swatch Group)首席执行官尼克·海耶克(Nick Hayek) 向该国媒体介绍称，“根据我们在中国市场占有的重要份额，我们（在疫情中）当然受到了重大打击，数百家商店都被迫暂时关闭”。但他提及，该公司在供应链方面受到的影响则相对减少，因为其主要还是在瑞士本地生产零部件。此外，近期被指遇到公司财政和发展问题的日产汽车2月份在中国的销售量暴跌了80%。中国则是该公司最大的汽车出售市场。日产方面周一介绍称，其过去一个月在zg仅出售了15111辆汽车。

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