中国给其他国家输送口罩 搞口罩外交

自新冠病毒疫情爆发以来，习近平星期二首次前往武汉访问，这也许是为了表明武汉的情况正在改善。当新冠病毒疫情肆虐中国的时候，世界上不少国家给中国送去了数百万个口罩。自2月初以来，中国的口罩生产能力增加了5倍，现在是中国给其他国家运送口罩了。法国战略研究基金会（Fondation pour la Recherche Stratégique）的亚洲主管尼凯（Valérie Niquet）女士表示，我们甚至可以说，中国现在是在搞口罩外交。

广告 继续浏览后续

尼凯女士说：“这些可以显示，中国正在恢复正常。这非常重要，因为所有围绕中国强国未来的讨论，也涉及对全球化的质疑，因为一系列的产品是在中国生产，包括公共卫生用品。而这有可能会在相当长的时间内中断下来，从而让世界其他国家处于危险之中。”

尼凯女士继续说：“给其他国家输送口罩，可以显示，中国的情况逐步走向正常，政府是能够管理好危机的，中国毫无问题的可以重新开始向国外提供产品。另一个是援助层面的问题，在对外显示自己需要被帮助之后，事情正在恢复正常，曾经的问题是季节性的，中国可以重新以强国的口气讲话了，尤其是在那些发展中国家那里，在那些新兴国家那里，或者是在那些最亲近的盟国那里。这些是北京绝对需要的。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅