习近平为什么此刻视察武汉

习近平3月10日终于去了疫情大本营—武汉视察，在这之前，人们一直在问，习近平从1月28日会见世卫组织总干事谭德塞时自称“我亲自指挥亲自部署”以来，为什么迟迟不肯去真正的抗疫第一线。习近平终于去了，为什么选在这个时候？

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为什么迟迟不去？

一些长期观察中国政治的人士曾对习近平为何迟迟不去发表过意见，观察家比较一致的看法是习近平怕传染。『北京之春』荣誉主编胡平曾对美国之音表示，他认为习近平不去武汉是出于安全的考虑，他认为习不去武汉一则怕感染病毒，二则担心自己的安全，万一去了以后，有人豁出去当场发难，即，不怕一万就怕万一，所以还是不去微妙。历史学者章立凡也认为，习不去武汉首先是怕传染，其次是担心文革时期发生的“武汉事件”重演，他表示，文革中武汉发生“百万雄师”事件，导致毛泽东仓皇逃离。

另一位学者邓聿文则认为习不去武汉的主要原因可能一是出于谨慎，以免感染；二是展现战略定力，外界越批评越不去；另外就是想等到武汉疫情有所好转之后再去。邓聿文认为最有可能的原因仍然是怕感染。

那些因素发生了变化？

那么，习近平在这个星期二去武汉视察疫情，到底是什么因素发生了重大变化？如果说怕感染，现在武汉的感染风险比起几周前大大减轻，但不能完全消除；怕武汉民众闹事？武汉仍然处于封城状态，老百姓只能在阳台上遥遥地看着领导人车队经过，当面质询的可能性很低，即便有些近前向习近平问候的群众，也被怀疑是事先早已安排好的“良民”，因此当面抗议的可能性极低。

倒是习近平未来前两日，在武汉甚至在全国刮起了一场舆论风暴，武汉市委书记王忠林在一次讲话中要武汉人民懂得感恩，“感恩共产党，感恩总书记”，话音一落，几乎激起全国声讨，武汉人至今生活在封闭之中，每日都有死亡的消息传来，他们已经付出近三千人丧生的巨大代价。王忠林一说感恩，激起他们极大的愤怒，如果不是当局白白耽误了几个星期，如果不是一开头以打谣为名隐瞒信息，武汉人乃至全中国人何至于付出如此惨痛的代价？后来就有人分析，王忠林书记已经得到总书记要来武汉视察的信息，此举乃感谢“隆恩浩荡”，把他这个政法出身的山东某地的官僚放到“风口浪尖”上，一下子全国知名，日后自有仕途宽广。没想到“邀宠”弄砸了，习近平要来，时不我待，第二天，在习近平亲信，湖北书记应勇带领下，话风一转“感谢英勇的武汉人民”“识大体，顾大局”，既表彰又暗示湖北人民“不可走得太远”。好在武汉人民都呆在家里，应勇一番被视为承接上意的表态算是暂时抚平了风暴。

习近平3月10日来了，从安全角度看，戒备是森严的，这从社交网络众多视频可以看出，临街的高楼上，布满狙击手，而且临街的家中来了保安人员“探视”，习主席经过，或者习主席驾坐经过时，很难发生像孙春兰副总理日前领着一群干部视察围困中的小区居民生活时发生的尴尬一幕：“假的，全是假的!”，小区居民从高楼上愤怒抗议。从健康角度看，习近平到了火神山医院，也是跟医务人员隔着屏幕讲话，跟隔壁病房的人视频通话，有人质疑，难道不会穿上防护服迈进病房？这样做当然不会有任何风险，况且有视频显示，习近平驾坐到来前，一队一队全副武装到牙齿的防护病毒的人员，拿着喷雾器沿街消毒，场面十分壮观，即便习近平脚踩在武汉某条街上，也不会感染到病毒。

御驾亲征 捞取抗疫成果？

也就是说，习近平这次视察武汉，至少两个担心没有了，一个是或然的病毒感染，一个是或然的群众闹事。中国人民大学教授张鸣对路透社分析习近平现在去武汉视察的原因是在他看来，很明显，习之所以没有早点去武汉是因为疫情初期他去那里感染的风险太高，而他现在去那里是为了捞取成果。他去了那里就意味着中共很快会宣布防疫取得了胜利。

习近平到武汉前夕，临时性的方舱医院全部关闭，中国各地遵照中南海的限期完成任务的命令，传出一个个令人怀疑的“零感染”捷报，时机成熟了，习近平来了。不过，在台湾大学政治系教授张登看来，习此次赴武汉有御驾亲征的意味，此刻前往，可能是对疫情控制有把握，但对他来说也是一场赌注。这位学者回顾历史，统治者要御驾亲征，通常都有一定把握，否则会对统治正当性产生负面影响。但他亦认为，同时对习近平而言也是一个赌注，虽然目前确诊病例趋缓，但复工后带来的人员流动可能会为疫情带来新挑战，变数仍然存在。

习近平10日在武汉宣布，湖北和武汉防控疫情取得阶段性重要成果，自几周来，习近平选择了一套战争词汇，诸如人民战争之类，还说湖北胜，则全国胜，他到武汉的时候，疫情却在全世界泛滥，中国的疫情也远远没有根除，各种经济向坏的数据接踵而来。习需要给这场他“亲自指挥亲自部署”的抗疫来一个总结。官媒新华社已全方位开动宣传：“战役仍在继续，胜利的曙光已不远，武汉必胜! 湖北必胜! 中国必胜!”。

法新社评论，访问武汉的习近平向世界发出一个信号，中国正在取得抗疫胜利。 一开始极端谨慎，现在他被官媒形容为指挥与新冠病毒战斗的总司令，每天都在发表珍贵的“指示”。法新社引用专家评论习近平为什么去武汉：“在疫情最严重的时候，他尽力避免去疫情发生的中心，他不愿意受到批评。现在，局势正在改善，武汉之行是为了领受各方的赞颂”。北京独立的政治评论人士华颇则对法新社表示：“习近平前往武汉是为了显示疫情得到了控制，现在是开始工作的时候“。

法国政治学家、香港浸会大学政治及国际关系学系主任高敬文对本台认为，习近平此行一则疫情有所好转，愤怒的武汉人期待已久；但更主要的是为了显示他是在亲自指挥抗疫，在他之前，李克强总理已去过，副总理孙春兰一直在武汉留守，但习近平要显示，全面指挥抗疫的是他本人，而不是其他人。

在亿万人为这场疫情付出深重的代价之后，不少中国人觉得在耽误应对疫情重大时机的责任没有追究之前，庆祝胜利是一件可耻的事情。在这场灾难中每天发表日记的武汉作家方方在3月10日写道：“灾难即将结束。朋友们，千万不要跟我谈胜利。记住，不是胜利，而是结束。”

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