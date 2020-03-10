习近平到访武汉 某小区微信透露 每户2名公安入户把守

中共总书记习近平今天3月10日到武汉视察疫情，视察项目之一，是去小区体察民情。据武汉的微信传出消息，习近平参观的小区，每家每户都有两名公安人员入户把守。有人说是为了防止当地居民高空呼喊。

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习近平今天到访武汉，在访问火神山医院等行程后，预计下午视察武汉居民住宅区。据不愿透露姓氏的知情人提供的信息，一个小区的微信群显示，居委会通知居民下午每户有警员进驻进行“安全排查”，会在家呆一个小时左右。请大家积极配合。

一位名叫武汉加油的网民说，我门口，大大下午到东湖庭园，12点以后，每家每户两个公安…我楼下园林路停满了车。

另两位将名字抹掉的网民对话说，二环封了，大大来了，东海庭园门口有上百个警察，大型交通车四五十辆，一名网名用拼音写道Huangdi出门。

另一网民说，每家每户安排一个警察，防止他们乱喊。另一位说，这回要是喊“假的”，那估计一批人乌纱帽不保。

一位网名叫“峰”的业主群网民贴出家中两为便衣公安坐在阳台出口处的照片说，坐着二个代表，看你们还喊不喊。

上次中国副总理孙春兰访问武汉一个小区时，有居民在高空呼喊“假的”，“全是假的”等口号。随后传出武汉市委书记王忠林要求武汉人向党和总书记感恩的讲话，引发武汉舆论反弹哗然。

据中国官方新华社的文字和照片报道，今天习近平到访武汉首先前往火神山医院，通过挂在他面前的一个大屏幕，与一些医护人员和一名患者打招呼。

据中国卫健委公布统计，截止3月10日零点，中国内地新增确诊病例19例，新增死亡病例17例（都在湖北），新增疑似病例36例。自从武汉肺炎疫情去年12月爆发以来。中国内地官方统计的累计死亡病例3136例，累计确诊病例80754例。现有的确诊病例17721例（其中重症4794例）。

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