习近平视察武汉某小区 每户两名公安入户把守

习近平今天3月10日到访武汉，在访问火神山医院等行程后，今天下午视察武汉某居民住宅区。据名为“东湖庭园”小区的微信群消息，该小区居委会通知居民，今天下午每户有警员进驻进行 “安全排查”会在家呆一个小时左右。请大家积极配合。

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一位名叫武汉加油的网民说，我门口，大大下午到东湖庭园，12点以后，每家每户坐两个公安…我楼下园林路停满了车。另外一个微信账号两位名字抹掉的网民对话说，二环封了，大大来了，东海庭园门口有上百个警察，大型交通车四五十辆，另一网民用拼音写道：皇帝（Huangdi）出门。

另一人说，每家每户安排一个警察，防止他们乱喊。另一位说，这回要是韩“假的”，那估计一批人乌纱帽不保。一位业主群网名叫“峰”的网民说，贴出家中两名便衣坐在阳台出口处的照片说，坐着二个代表，看你们还喊不喊。

上次中国副总理孙春兰到武汉访问小区时，有住户居民高空呼喊“假的”，“全是假的”等口号。随后传出武汉市委书记王忠林要求武汉人向党和总书记感恩的讲话，引发武汉舆论反弹哗然。

今天中国官方报道系列配图显示，习近平今天上午在武汉火神山医院，通过挂在他面前的一个大屏幕，与一些医护人员和一名患者打招呼。

据今天中国卫健委公布的统计，截止今天3月10日零点，中国内地新增确诊病例19例，新增死亡病例17例（都在湖北），新增疑似病例36例。自从武汉肺炎疫情去年12月爆发以来。中国内地官方统计的累计死亡病例3136例，累计确诊病例80754例。现有的确诊病例17721例（其中重症4794例）。

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