习近平飞抵武汉在火神山隔屏幕与医患见面

习近平今天3月10日乘飞机到访武汉。这是武汉爆发新冠肺炎3个月来，习近平首次到访被认为是新冠病毒发源地的武汉。官媒发布的照片显示，习近平在火神山医院，通过面前一个大屏幕与患者和医护人员见面通话。

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据中共官媒新华社报道，今天上午习近平乘飞机抵达武汉，考察新冠肺炎疫情防控工作。按照官方报道，习近平本次在武汉行程的顺序是，看望一线医务工作者，解放军指战员，社区工作者，公安干警，基层干部，下沉干部。最后，他将看望志愿者和患者群众以及社区居民。

该报道说，今天习近平一下飞机就前往火神山医院，了解医院建设运行、患者收治、医务人员防护、科研攻关等情况，亲切看望正在接受治疗的患者。

不过官方报道的系列配图显示，习近平在火神山医院，是通过一个挂在他面前的大屏幕，与一些医护人员和一名患者打招呼。

据今天中国卫健委公布的统计，截止今天3月10日零点，中国内地新增确诊病例19例，新增死亡病例17例（都在湖北），新增疑似病例36例。自武汉肺炎疫情在去年12月爆发以来，中国官方公布的累计死亡病例3136例，累计确诊病例80754例。现有确诊病例17721例（其中重症4794例）。

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