意大利新冠病毒确诊“破万”单日死亡率创新高

意大利新冠疫情严峻。尽管意大利政府要求全民居家并采取“封国”措施，周二意大利新冠病毒死亡激增168例，累计达到631例。这是新冠疫情上月21日爆发以来死亡人数增加最多的一天。另外，西班牙确诊增至1646例，瑞典也新增66人确诊。

广告 继续浏览后续

意大利民防保护局周二表示，意大利境内的新冠肺炎死亡数大增36%，累计达到631人。确诊病例则“破万”，一日暴增977例，增幅达10.7%，累计达到1万149例。

意大利民防保护局局长表示，全国有1004名患者已完全治愈，但有877名重症患者仍在加护病房接受治疗。 意大利政府上周末对疫情严重的北部伦巴第及其他多个区实施严厉的封城措施。有关措施周二扩大到全国范围，试图阻止疫情进一步恶化。

意大利全国已实施封城禁令，除了特殊情况，民众不准离开所在地；禁止公众场所聚会，餐厅等店铺傍晚六时要关门。疫情最严重的伦巴第地区，当局正考虑进一步升级管控措施。据报包括在未来15天实施全面封锁，除药房、超市等提供基本服务商店外，所有商店、办公室等关门，大部分公共交通也会停运。

另外梵蒂冈宣布，圣彼得大教堂暂时关闭至下月3日。

与此同时，欧洲多国新冠病毒确诊个案持续增加。西班牙新增确诊415例，累计增加至1646例，并新增5人死亡，死亡累计达35例。

瑞典也新增66人确诊，全国累计有326例。首都斯德哥尔摩达207例。

另据香港媒体报道，香港政府宣布，到过意大利全国、日本北海道、以及法国、德国、西班牙部分地区人士，抵港后要隔离14天，这一措施周六起实施。香港对这些地区发出“红色外游警示”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅