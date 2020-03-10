感恩总书记 谁在犯神经

北京当局最近的一系列表现很反常，抗疫还在进行，只不过疫情有所平稳，社会的经济的后果远远无法估量，就发动了两个平行的令人惊异的攻势：对外，外交反攻，请外国“抄作业”；对内，吹嘘胜利，一直到武汉市委书记王忠林说出武汉人民要懂得感恩，“感恩共产党，感恩总书记”，算是破了底线。

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这句话一出，激怒了许多中国人。政府救灾是政府的责任，当下就有人痛斥：“没有最无耻，只有更无耻”。褚朝新『稍有良心，此刻都不会让惊魂未定的武汉人感恩』一文率先开炮，“2349条生命，2349次死亡，他们尸骨未寒，他们的家人、朋友、同学都还在悲痛之中，他们的家人、朋友、同学甚至自己都还在医院里躺着等着抢救，根本无力悲伤，此时却有人要对他们加强感恩教育，这是没有人性的行为。 ”

政府要尽快向人民谢罪

一直身居危城，见证武汉人生死的作家方方愤怒地表示，“疫情到今天，基本得到控制，这真的是需要感恩的，但是，站出来的感恩者应该是政府。”作者点出了问题的实质：“政府还要尽快向人民谢罪……一个理智的有良知的并能顺应民意安抚民心的政府，在疫情向好的此时，急需做的一件事，即迅速成立追责小组，立即详细复盘疫情始末，查明是谁误了时间，是谁决定不将疫情真相告知民众，是谁为了面子上的光辉，欺上瞒下，是谁把人民的生死置于政治正确之后？”她质问：“这些手上带着血的人，怎么还可以在湖北或武汉人民面前指手画脚呢？”

北大教授郑也夫则在『感谢 道歉 平反』一文中写道，“要灾民感谢政府是荒诞无耻，加上向其上司的谄媚，这在今日世界已属罕见，而元首和官员感谢人民，则是空洞乏味，却仍流行于世。这其实不是源自民众和媒体，而是政客们最先说出的，他们这么说是为了向大众谄媚，你把事情办好就行了，说感谢人民作甚？”作者文章最后说，“感谢、道歉、忏悔，这些东西不好索要。而对当事者的责任则要一竿子到底，迫使他履行”。

这一次激起的愤怒排山倒海，统治者感到害怕，湖北省委书记应勇、武汉书记王忠林第二天全部改口，要感谢人民。

中共的官员们为什么昏头昏到这一步？颇令人费思。纽约时报有评论怀疑习近平的神经受到了强烈刺激。这是否意味着到了无所不用其极的地步？

感谢你隐瞒了疫情？

这场自武汉始、继而泛滥全球的新冠疫情，造成的灾难无比深重。北京因为一开始的迟缓行动，打压舆论，导致疫情严重失控，被迫封城，武汉几百万人流离失所，湖北死亡三千多人。目前中国国内疫情表面上大体控制，疫情在海外泛滥，世界开始恐慌，习近平的中央开始准备总结中共为什么能够抗疫胜利了。

先是官方宣布出版宣扬习近平亲自指挥抗疫的『大国战疫』，继而有了官媒理直气壮的要求世界感谢中国。云峰侠客在『如此厚颜无耻必遭世界人民唾弃』一文写到：

“如今，中国的疫情稍有好转，中国的有关部门就一反常态，既不反省曾经的过失，也不对前期来自世界各地的援助有任何感恩之言，却急于推出所谓的《大国战疫》，开始歌功颂德、彰显领袖伟大，还在海内外大造舆论，试图转移目标，逃避问责，甩锅他国。昨天，新华社更发表文章《理直气壮，世界应该感谢中国》，声称美国欠中国一个道歉，世界欠中国一声感谢。不知道世界人民要感谢你什么？感谢你隐瞒了疫情？感谢你给我家送来了病毒？感谢你抢光了我的口罩？感谢由于你的过失给世界经济带来的灾难？无耻之尤！”

这位作者也提到“感恩”二字，他这样说：“一个没有廉耻、不懂感恩的人，是走不远的。同样，一个厚颜无耻、缺乏人性的社会，是会遭世人鄙视和唾弃的！”

王忠林的表现，表面看急于邀功，但隐约透露出习近平统治集团的某种紧张。

武汉疫情爆发以来，地方官员的隐瞒，中南海的傲慢无知，导致中国出现了后六四时期最严厉的对政权的声讨。

许章润的先见之明

当清华大学教授许章润写下人民不再恐惧的檄文时，许多人对人民不再恐惧不太认同，在一个专制社会，的确，人民是一群看不清的迷雾。然而，人民从来都是先通过极少数挺身而出，最后一呼百应的。后来的情形越来越显示出，许章润是有先见之明的，人民不再恐惧不是一句诳言，至少，他们从心里不再恐惧。

几乎与许章润同时，在祖国流亡的许志永写下劝退书，历数习近平罪错后，劝其趁早下台，免得进一步铸成大罪，许志永明白无误地邀请习近平下台。许志永知道自己要为此付出更大的代价，他已被再次抓捕，目前不知道他在遭受何等残酷的折磨。

李文亮医生之死引起的多年不见的舆情汹涌，审查官们一时失去了功能，中南海的高层听到了人民要求言论自由的吼声。随后，当局尽量塑造另外一种叙事，把李文亮说成是中共的先进代表，中宣部的官僚们想象如此轻而易举，能够改变人心吗？

更不要说同一时期在现场，从千丝万缕中试图澄清事实的『财新』『财经』等媒体人耐心的调查，他们捕捉到的一些非常有价值的细节，让无数的读者对真相穷追不舍。还有那些不怕死的公民记者，陈秋实、方斌，李泽华接二连三向全世界公布的视频。也引起中国人对当局隐瞒真相的无法遏止的厌恶和怀疑。

习近平不停地召开常委会，政治局会，甚至17万人大会，然而，署名任志强的文章对核心集团毫不留情地揭露戳穿了十七万人大会虚伪的内幕。之后，还有民主党人赵士林的『庚子上书』，还有一些大学教授挺身而出。

习近平的神经受到了严重刺激？

越来越多的有识之士敢于直言，沉寂的几乎不存在的言论开始汹涌，习近平遭遇到了他的前任不曾遇到的空前的责难。压制越厉害，反弹越厉害，敢对习差不多是点着鼻子骂，之所以到这种地步，就是习把最近中共的一系列愚蠢做法人格化了，是他的专横跋扈，中共今天已不是一个集团，而是一个个人，天下已不是中共的天下，而是习的天下。

越是在紧张的时候，越昏头转向，越是谎言暴露的时候，越要设法弥补，越是行动迟缓耽误了抗疫时机，偏偏要说成是她亲自指挥亲自部署取得了阶段性成果，『求是』一篇文章比新华社的文章更上一层楼，把习近平捧到了天上，称“大国领袖”以处变不惊的信心处理了这场灾难，证明了自己不仅是“14亿中国人民和中华民族的主心骨”，也是因疫情而神经受到刺激的世界的“定心丸”。

正是从这个角度，纽约时报有评曰，“从这种夸张的说法来看，中共或总书记本人的神经似乎已受到了严重的刺激”。

“天大地大不如党的恩情大，爹亲娘亲不如毛主席亲”……变了! 今天的中国人再也不会对统治者感恩了。

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