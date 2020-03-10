折腾月余两岸终达共识东航华航共同执行470名滞汉台胞今晚抵台

折腾了一个多月，滞留武汉台胞返台事宜终于确定，据了解，两岸已经达成共识，双方不再坚持由哪一方派机执行，而是由两岸各派一架中华航空及东方航空的包机负责载运，这节新闻播出之际，华航包机已经在返台途中，预计今晚到明晨之间，两架包机都会抵达台湾。

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有关这次武汉台胞返台事宜，双方政府高度保密，昨天滞留武汉的台胞群组首先传出当地台办要求台胞前往指定场所做病毒筛检，并要求准备行李，消息立即传回台湾。

但台湾方面一直到今天仍语焉不详，行政院长苏贞昌今天在立法院向追问的媒体确认台胞今晚返台的事，但说，详情要由指挥中心说明。疫情指挥中心则说，目前以行政院长说的为准。

据了解，这次470名武汉台胞返台。华航已先在台湾搭载二批检疫人员飞到武汉，今天下午五点搭载235名台胞从武汉起飞，预计约八点抵达桃园机场；接着是晚上八时再由东方航空的包机，同样搭载235名台胞回台，预计明天(11日)凌晨抵达台湾，两架班机约四小时。

行政院长苏贞昌说，政府用尽心力，一直坚持包机返台成员以「弱势优先、防疫优先、量力而为」三个原则，持续不断沟通后渐渐有共识。但他强调，这一切还是要安全回来台湾才算。

由于台湾官方之前一再坚持弱势优先等三原则，导致武汉台胞滞留时间无限延长，台湾媒体不断追问其中转折，疫情指挥中心指挥官陈时中表示，目前和2月3日第一架包机回来时的整备状况已经大不相同，检疫量能提高，而且检疫所的整备数量也变多，有将近1500个位置，可接纳更多人，才会一次接回400多人。

他说，包机接回来的同胞将分别安置在三个检疫所。至于后续包机事务，会量力而为，有多少能力做多少事，而且基本上台湾基地一定要守好，要是基地弄坏了，没救到人反害到自己也不行。

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