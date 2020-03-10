撕心裂胆的陈述 为什么武汉中心医院的医护人员付出那么惨重的代价

与李文亮医生同一所医院的艾芬医生，有一个遭到噤声的吹哨人，对『人物』倾吐心声。

周二，网上传阅着『人物』杂志刊载的“发哨子的人”，真实记录了武汉中心医院急诊科医生艾芬从吹哨到被噤声，到眼看着自己的同事一个个倒下去，眼看着一个个武汉人求医无门悲惨死去的心迹。这篇文章刊出后不断地被删除，却不断地被转发……文章疯传的时候，艾芬所在的武汉中心医院已经有四名医生殉职，近两百名医护人员感染。医务人员感染和死亡比例位列武汉各医院之首。

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艾芬是李文亮医生的同事，武汉中心医院距离华南海鲜市场只有几公里，是一座四千多人的医院。艾芬以自己的亲身经历，第一手的见闻，从一个医护人员的角度，叙述了武汉疫情发生、发展、发现到公开的过程，她的陈述，字字泪，对调查武汉疫情为什么发展到不可控，为什么演变成一场人类灾害，也许在未来，更有深远的历史学的意义。这不是一部控诉书，救死扶伤，巨大奉献，连家都顾不上的艾芬，只是娓娓道来自己的经历，自己的真实情绪。

发哨子的人

12月30日那天中午，艾芬拿到一份不明肺炎病毒检测报告，她把这份报告拍下来传给医学院的同学，随后，这份报告传播武汉医生圈，而从中转发这份报告的就是包括李文亮在内的八位医生。

早在12月16日她的急诊科接待一位“莫名其妙高烧”的病人，22号转到呼吸科，“具体管床的同事在我耳边具体管床的同事在我耳边嚼了几遍：艾主任，那个人报的是冠状病毒。后来我们才知道那个病人是在华南海鲜做事的”。12月27日，又来了一位“没有任何基础疾病，肺部一塌糊涂”的病人。

艾芬12月30日把实情传出去后厄运降临，12月31日10点20分，医院转发武汉卫健委消息，警告不能对外随意发布不明肺炎消息，如果因为信息泄露引发恐慌，要追责。她所在的医院随即发出通知，强调不能向外传递相关消息。

1月1日，医院监察科科长通知艾芬第二天早上过去谈话。“之后的约谈，我遭受了前所未有的、非常严厉的斥责。”医院领导斥责她艾芬，作为武汉市中心医院急诊科主任，没有原则没有组织纪律造谣生事。“好像整个武汉市发展的大好局面被我一个人破坏了。”她当时有一种绝望的感觉。

艾芬医生并未像李文亮等八位医生那样被公安叫去训话，但那次的约谈种很绝望的感觉”。对她打击非常大，“我感觉整个人心都垮了”“ 后来所有的人再来问我，我就不能回答了。”

隐瞒疫情的后果

艾芬很清楚发生了人传人，但是医院为了隐瞒真相，甚至不让医生把隔离衣穿在外头，“说隔离衣穿外头会造成恐慌。”艾芬医生追忆，如果她当时不遭到他们那样训斥，如果医院内部互相沟通，“如果是1月1号大家都这样引起警惕，就不会有那么多悲剧了。”

当武汉还在隐瞒疫情，当中国疾控中心的专家还在说可控可防的时候，1月11日，急诊科护士胡紫薇感染，但是，居然在1月16号，“一位副院长还在说：「大家都要有一点医学常识，某些高年资的医生不要自己把自己搞得吓死人的。」另一位领导上台继续说：「没有人传人，可防可治可控。」一天后，1月17号，江学庆住院，10天后插管、上ECMO。”

艾芬说，“中心医院的代价这么大，就是跟我们的医务人员没有信息透明化有关。你看倒下的人，急诊科和呼吸科的倒是没有那么重的，因为我们有防护意识，并且一生病就赶紧休息治疗。重的都是外围科室，李文亮是眼科的，江学庆是甲乳科的。”

艾芬的内心是沉痛的，难以言说的，她对『人物』记者表示：“如果这些医生都能够得到及时的提醒，或许就不会有这一天。所以，作为当事人的我非常后悔，早知道有今天，我管他批评不批评我”。她想，李文亮的病情跟他受训之后心情不好有没有关系？“因为受训的感觉我感同身受”。

医生们一个接一个倒下，病人的情况更加糟糕。病区饱和，基本上一个病人都不收，“ICU也坚决不收，说里面有干净的病人，一进去就污染了。病人不断地往急诊科涌，后面的路又不通，就全部堆在急诊科。”病人一排队就是几个小时，医护人员也无法下班。

“我们眼睁睁地看着病人越来越多，传播区域的半径越来越大，先是华南海鲜市场附近可能跟它有关系，然后就传传传，半径越来越大。很多是家庭传染的，最先的7个人当中就有妈妈给儿子送饭得的病。有诊所的老板得病，也是来打针的病人传给他的，都是重得不得了。” “一天发热门诊门口的排队，要排5个小时。正排着一个女的倒下了……”艾芬说：“还有很多人把自己的家人送到监护室的时候，就是他们见的最后一面，你永远见不着了。”

隐瞒疫情，武汉中心医院医护人员付出巨大代价。艾芬叙述，仅仅急诊科，就有40多人感染了。有三个女医生全家感人，两个医生的公公、婆婆加老公感染、一个女医生的爸爸、妈妈、姐姐、老公，加她自己5个人感染。“大家都觉得这么早就发现这个病毒，结果却是这样，造成这么大的损失，代价太惨重了。”

死了那么多人，付出的代价那么高昂，总该是厘清各自的责任的时候吧？“2月21号早上领导和我谈话，其实我想问几个问题，比如有没有觉得那天批评我批评错了？我希望能够给我一个道歉。但是我不敢问。没有人在任何场合跟我说表示抱歉这句话。”

根据现在披露出来的越来越多的细节显示，武汉医院领导层隐瞒疫情源于武汉卫健委的指示，而武汉卫健委又听命于武汉市委和湖北省委。根据『财新』报道，即使在中国卫健委最初得知武汉疫情的情形后，也要求不能向社会公开疫情。中国卫健委为什么如此呢？显然在等待中南海的一个决定，中南海的最高决策者，毫无疑问是习近平本人。

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